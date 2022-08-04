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Caso Bárbara Vitória

Suspeito de matar menina de 10 anos em Minas é encontrado morto

Homem foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (3). Há indícios de que ele tenha cometido suicídio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2022 às 15:12

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 15:12

O governo de Minas Gerais informou nesta quinta-feira, 4, que o principal suspeito de matar Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira, 3. Há indícios de que o homem, que estava na casa de um parente em Belo Horizonte, tenha cometido suicídio por enforcamento.
O corpo da menina foi encontrado na terça-feira, 2, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ela estava desaparecida desde domingo, dia 31 de julho, quando saiu para comprar pão. Os investigadores trabalham com a hipótese preliminar de crime sexual seguido de estrangulamento.
O suspeito de matar a menina de 10 anos foi detido em duas ocasiões. Primeiro, foi encaminhado à delegacia na noite de domingo, onde prestou esclarecimentos e foi solto por falta de provas concretas. Na terça-feira, 2, ele disponibilizou material genético para exame de DNA no Instituto de Criminalística de Belo Horizonte, sendo novamente liberado. O resultado deve sair em até 15 dias.
No dia do desaparecimento, Bárbara saiu de casa por volta das 17h30, vestindo short rosa e camisa listrada do Atlético-MG. Ela foi a uma padaria, no bairro Landi, e saiu do estabelecimento com uma sacola de pão. Familiares disseram que o trajeto costuma ser percorrido em menos de cinco minutos - e que, diante da demora da menina, começaram a procurá-la. Com sinais de asfixia, Bárbara foi encontrada caída no matagal ao lado de um campinho dos arredores, sem a calça.
Imagens do circuito interno de TV de uma revenda de gás do bairro mostraram a menina caminhando na rua e conversando com um homem vestindo preto. A Polícia Civil de Minas informa que a investigação segue nos trâmites legais, sob sigilo, até o final das diligências necessárias.

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