Suspeito de matar menina de 10 anos em Minas é encontrado morto

O governo de Minas Gerais informou nesta quinta-feira, 4, que o principal suspeito de matar Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira, 3. Há indícios de que o homem, que estava na casa de um parente em Belo Horizonte , tenha cometido suicídio por enforcamento.

O corpo da menina foi encontrado na terça-feira, 2, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ela estava desaparecida desde domingo, dia 31 de julho, quando saiu para comprar pão. Os investigadores trabalham com a hipótese preliminar de crime sexual seguido de estrangulamento.

O suspeito de matar a menina de 10 anos foi detido em duas ocasiões. Primeiro, foi encaminhado à delegacia na noite de domingo, onde prestou esclarecimentos e foi solto por falta de provas concretas. Na terça-feira, 2, ele disponibilizou material genético para exame de DNA no Instituto de Criminalística de Belo Horizonte, sendo novamente liberado. O resultado deve sair em até 15 dias.

No dia do desaparecimento, Bárbara saiu de casa por volta das 17h30, vestindo short rosa e camisa listrada do Atlético-MG. Ela foi a uma padaria, no bairro Landi, e saiu do estabelecimento com uma sacola de pão. Familiares disseram que o trajeto costuma ser percorrido em menos de cinco minutos - e que, diante da demora da menina, começaram a procurá-la. Com sinais de asfixia, Bárbara foi encontrada caída no matagal ao lado de um campinho dos arredores, sem a calça.