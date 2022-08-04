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Crime

Homem é assassinado com golpe de faca em São Mateus

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4). Polícia Civil informou que caso é investigado pela DHPP de São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2022 às 14:04

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 14:04

Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Caso é investigado na Delegacia de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto com golpe de faca na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro Vilage, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma ambulância prestou atendimento à vítima, mas devido aos ferimentos, ela faleceu no local. 
De acordo com o boletim de atendimento do Ciodes, uma mulher seria suspeita de ser a agressora. A Polícia Civil foi acionada e o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, ninguém foi detido e detalhes da investigação não foram divulgados. 
O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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