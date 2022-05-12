Bolsonaro pode dormir no quartel do 38° BI. Veja agenda prévia no ES

Jair Bolsonaro durante cerimônia do Dia do Exército Crédito: Marcos Corrêa/PR

No extenso roteiro, está sendo proposto que o presidente pernoite, entre sexta e sábado, no quartel do 38º Batalhão de Infantaria (38º BI) do Exército, na Prainha , em Vila Velha.

O roteiro apresentado por integrantes da bancada federal capixaba contempla visitas a obras, inaugurações, cerimônias de ordem de serviço, visitas a empresas e, claro, o contato com o povo. Bolsonaro, afinal, é candidato à reeleição.

Em 25 de maio, dois dias antes da visita oficial, a segurança e o gabinete presidenciais deverão estar com todos os ajustes e o roteiro definidos para a passagem de Bolsonaro pelo Estado. O levantamento da estrutura da viagem, entretanto, será feito bem antes dessa data.

Mas, de acordo com as necessidades da Presidência da República, o roteiro poderá ser modificado até mesmo no decorrer da visita de Bolsonaro. Aconteceu no ano passado, quando ele, no deslocamento entre São Mateus e Vitória, pousou no litoral de Aracruz, para contatos com populares.

O roteiro que está sendo discutido em Brasília prevê o embarque de Bolsonaro, ao meio-dia da sexta (27), da capital federal rumo a Linhares, primeira etapa proposta da visita. Na cidade do Norte do Estado, seria realizado um evento de inauguração da pista do novo aeroporto e um ato de entrega de cerca de 1,1 mil títulos de regularização fundiária no ES.

A seguir, ele decolaria para Vitória, chegaria ao aeroporto e se deslocaria, de carro, para uma visita às obras do Contorno do Mestre Álvaro, onde assistiria à detonação de uma rocha. A seguir, segue para a BR 477, percorre obras de viadutos e terá como opção a visita a uma fábrica de café em Viana . De lá segue para pernoite no 38º BI, na Prainha, em Vila Velha.

A programação pode ser fechada com uma motociata entre Anchieta e a Praça do Papa, se for aprovada pela segurança da Presidência. Como alternativa, o passeio de motos pode partir de Marataízes para a Praça do Papa. Depois deste último compromisso, embarque de volta para Brasília.

A AGENDA PRESIDENCIAL EM DISCUSSÃO

SEXTA DIA 27/5

Embarque em Brasília para Vitória (depois do almoço)

Chegada a Vitória

Embarque de helicóptero para Linhares

Inauguração da pista do aeroporto local e entregue de certificados de regularização fundiária

Embarque para Vitória

Visita ao Contorno do Mestre Álvaro (Serra)

Visita a obras da BR 477 (Vila Velha-Cariacica)

Visita a fábrica de café em Viana (opcional)

Pernoite no 38º BI (Vila Velha)

SÁBADO DIA 28/5