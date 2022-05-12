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Leonel Ximenes

Bolsonaro pode dormir no quartel do 38° BI. Veja agenda prévia no ES

Coluna revela a proposta de roteiro da visita do presidente ao Espírito Santo, dias 27 e 28 de maio

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 15:36

Públicado em 

12 mai 2022 às 15:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia Comemorativa do Dia do Exército
Jair Bolsonaro durante cerimônia do Dia do Exército Crédito: Marcos Corrêa/PR
Há pelo menos 15 dias, a assessoria da Presidência da República tem em mãos uma proposta de agenda para a visita de Jair Bolsonaro (PL) ao Espírito Santo, prevista para os dias 27 e 28 de maio, segundo o deputado federal Evair de Melo (PP).
No extenso roteiro, está sendo proposto que o presidente pernoite, entre sexta e sábado, no quartel do 38º Batalhão de Infantaria (38º BI) do Exército, na Prainha, em Vila Velha.
O roteiro apresentado por integrantes da bancada federal capixaba contempla visitas a obras, inaugurações, cerimônias de ordem de serviço, visitas a empresas e, claro, o contato com o povo. Bolsonaro, afinal, é candidato à reeleição.

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Em 25 de maio, dois dias antes da visita oficial, a segurança e o gabinete presidenciais deverão estar com todos os ajustes e o roteiro definidos para a passagem de Bolsonaro pelo Estado. O levantamento da estrutura da viagem, entretanto, será feito bem antes dessa data.
Mas, de acordo com as necessidades da Presidência da República, o roteiro poderá ser modificado até mesmo no decorrer da visita de Bolsonaro. Aconteceu no ano passado, quando ele, no deslocamento entre São Mateus e Vitória, pousou no litoral de Aracruz, para contatos com populares.
O roteiro que está sendo discutido em Brasília prevê o embarque de Bolsonaro, ao meio-dia da sexta (27), da capital federal rumo a Linhares, primeira etapa proposta da visita. Na cidade do Norte do Estado, seria realizado um evento de inauguração da pista do novo aeroporto e um ato de entrega de cerca de 1,1 mil títulos de regularização fundiária no ES.

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A seguir, ele decolaria para Vitória, chegaria ao aeroporto e se deslocaria, de carro, para uma visita às obras do Contorno do Mestre Álvaro, onde assistiria à detonação de uma rocha. A seguir, segue para a BR 477, percorre obras de viadutos e terá como opção a visita a uma fábrica de café em Viana. De lá segue para pernoite no 38º BI, na Prainha, em Vila Velha.
No sábado 28, o presidente visita o Convento da Penha, desce e participa de um trecho do Terço dos Homens no Parque da Prainha. Em seguida, decola para Anchieta, onde visita o trabalho de restauro do Santuário Nacional de Anchieta.

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A programação pode ser fechada com uma motociata entre Anchieta e a Praça do Papa, se for aprovada pela segurança da Presidência. Como alternativa, o passeio de motos pode partir de Marataízes para a Praça do Papa. Depois deste último compromisso, embarque de volta para Brasília.

A AGENDA PRESIDENCIAL EM DISCUSSÃO

SEXTA DIA 27/5
  • Embarque em Brasília para Vitória (depois do almoço)
  • Chegada a Vitória
  • Embarque de helicóptero para Linhares
  • Inauguração da pista do aeroporto local e entregue de certificados de regularização fundiária
  • Embarque para Vitória
  • Visita ao Contorno do Mestre Álvaro (Serra)
  • Visita a obras da BR 477 (Vila Velha-Cariacica)
  • Visita a fábrica de café em Viana (opcional)
  • Pernoite no 38º BI (Vila Velha)
SÁBADO DIA 28/5
  • Visita ao Convento da Penha
  • Participa de trecho do Terço dos Homens no Parque da Prainha
  • Visita ao Santuário Nacional de Anchieta
  • Motociata de Anchieta (ou Marataízes) até a Praça do Papa (Vitória)
  • Embarque para Brasília

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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