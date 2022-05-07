Grupo faz ato pró-Lula em shopping de Vitória e clientes contrários reagem

Atualização A versão anterior da reportagem mostrava apenas o ato pró-Lula. No entanto, após a publicação da matéria, outros leitores que estavam no shopping enviaram para a Redação vídeo que mostrava clientes do local, contrários ao ex-presidente, reagindo contra a manifestação. O título e o texto foram atualizados. O vídeo que mostra a reação contra Lula foi inserido na publicação.

Um grupo de pessoas promoveu ato de apoio ao ex-presidente e agora candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentro de um shopping do bairro Enseada do Suá, em Vitória, na tarde deste sábado (7). Os participantes entoavam cantos de apoio a Lula e chegaram a carregar uma bandeira com o nome do candidato. Em seguida, clientes do local contrários ao ex-presidente reagiram com palavras de ordem de que Lula deveria estar na prisão.

O movimento começou com participantes que entoavam cantos de apoio a Lula e chegaram a carregar uma bandeira com o nome do candidato. Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta mostram o grupo de pessoas reunidas na entrada principal e na escadaria principal do shopping. Veja vídeo:

REAÇÃO CONTRA LULA

Em reação ao movimento pró-Lula, pessoas que são contrárias ao ex-presidente começaram a gritar palavras de ordem de que o lugar de Lula é na prisão: Assista:

A assessoria do Shopping Vitória informou que o estabelecimento é um local privado de acesso público e, pelas regras, não permite esse tipo de ato político. A segurança disse aos participantes que não era permitido e eles se retiraram, sem nenhum tumulto.

LULA LANÇOU CANDIDATURA NESTE SÁBADO