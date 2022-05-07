Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Grupo faz ato pró-Lula em shopping de Vitória e clientes contrários reagem

Manifestação aconteceu na entrada principal, na tarde deste sábado (7); grupo contrário ao ex-presidente reagiu e começou a gritar que Lula deveria estar preso

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 19:56

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 mai 2022 às 19:56

Atualização

08/05/2022 - 6:10
A versão anterior da reportagem mostrava apenas o ato pró-Lula. No entanto, após a publicação da matéria, outros leitores que estavam no shopping enviaram para a Redação vídeo que mostrava clientes do local, contrários ao ex-presidente, reagindo contra a manifestação. O título e o texto foram atualizados. O vídeo que mostra a reação contra Lula foi inserido na publicação.
Um grupo de pessoas promoveu ato de apoio ao ex-presidente e agora candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentro de um shopping do bairro Enseada do Suá, em Vitória, na tarde deste sábado (7). Os participantes entoavam cantos de apoio a Lula e chegaram a carregar uma bandeira com o nome do candidato. Em seguida, clientes do local contrários ao ex-presidente reagiram com palavras de ordem de que Lula deveria estar na prisão.
O movimento começou com participantes que entoavam cantos de apoio a Lula e chegaram a carregar uma bandeira com o nome do candidato. Vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta mostram o grupo de pessoas reunidas na entrada principal e na escadaria principal do shopping. Veja vídeo:

REAÇÃO CONTRA LULA

Em reação ao movimento pró-Lula, pessoas que são contrárias ao ex-presidente começaram a gritar palavras de ordem de que o lugar de Lula é na prisão: Assista:
A assessoria do Shopping Vitória informou que o estabelecimento é um local privado de acesso público e, pelas regras, não permite esse tipo de ato político. A segurança disse aos participantes que não era permitido e eles se retiraram, sem nenhum tumulto.

LULA LANÇOU CANDIDATURA NESTE SÁBADO

As manifestações pró e contra Lula em Vitória aconteceram no mesmo dia em que o político lançou a candidatura à Presidência da República, em chapa que tem Geraldo Alckmin (PSB) como vice

Veja Também

Pesquisa: Lula tem 44% e Bolsonaro 31% no 1º turno, aponta XP/Ipespe

No ES, Bolsonaro lidera entre ricos e evangélicos; mais pobres e jovens impulsionam Lula

Pesquisa Ipec: No ES, Lula tem 45% e Bolsonaro 32% para presidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula PT Shopping Vitória Vitória (ES) Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados