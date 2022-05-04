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Eleições 2022

No ES, Bolsonaro lidera entre ricos e evangélicos; mais pobres e jovens impulsionam Lula

Petista aparece na frente em quase todos os recortes da pesquisa Rede Gazeta/Ipec, mas vê Bolsonaro mais forte em alguns segmentos da população capixaba

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 15:02

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

04 mai 2022 às 15:02
Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencial
Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencial Crédito: Arte A Gazeta
A polarização entre o ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), e o atual ocupante da cadeira, Jair Bolsonaro (PL), se reflete em diversos segmentos do eleitorado do Espírito Santo. O petista mantém a liderança em quase todos os recortes, com destaque entre as mulheres, os jovens e os mais pobres.
Já Bolsonaro assume a liderança na faixa dos evangélicos e ainda entre os mais ricos, com renda superior a cinco salários mínimos. Ele também mostra mais força entre os homens, embora fique atrás de Lula no segmento.
É o que aponta a pesquisa realizada pelo Ipec no Estado, a pedido da Rede Gazeta, divulgada na segunda-feira (2), que traz Lula com 45% e Bolsonaro 32% das intenções de voto para presidente.

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A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

OS RECORTES DA PESQUISA POR SEGMENTO POPULACIONAL

SEXO
Entre homens e mulheres, a aceitação do petista é semelhante. Lula alcançou 45% na faixa de eleitores do sexo masculino e 46% com as eleitoras. Já Bolsonaro tem mais apoio deles (36%) do que delas (28%).
A diferença do apoio dado aos pré-candidatos é alta no segmento: entre os homens chega a 8 pontos percentuais e entre as mulheres alcança 18 pontos percentuais.

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IDADE
O petista conta com mais apoio dos jovens entre 16 a 24 anos (55%) e do público com mais de 60 anos (48%). Já o atual presidente tem apoio mais expressivo nas faixas de 25 a 34 anos (36%), 35 a 44 anos (33%) e 45 a 59 anos (35%).
Em pontos percentuais, a diferença mais expressiva entre os dois pré-candidatos ocorre entre os jovens (16 a 24 anos). São 31 pontos percentuais. É a faixa onde Bolsonaro tem o menor apoio, de 24%, enquanto Lula alcança 55%.

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ESCOLARIDADE
Neste recorte, Lula tem mais apoio dos que estudaram até o Ensino Fundamental (53%), já o atual presidente teve mais menções de voto entre os que cursaram até o Ensino Médio (37%).
Neste caso, a diferença mais expressiva ocorre na faixa do Ensino Fundamental, com um distanciamento entre os pré-candidatos de 29 pontos percentuais, já que Bolsonaro tem o apoio nesta faixa de 24%.

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RENDA
Lula conta, neste segmento, com apoio maior dos mais pobres, com renda de até 1 salário mínimo, grupo em que chega a 58% contra 22% do atual presidente.
Já Bolsonaro teve maior menção entre os mais ricos, com renda superior a 5 salários mínimos, segmento em que chega a 42% e ultrapassa Lula, que tem 31%.
O distanciamento entre os dois candidatos foi mais expressiva na faixa de renda de até um salário mínimo, com uma diferença entre eles de 36 pontos percentuais.

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RELIGIÃO
Bolsonaro lidera nas menções dos evangélicos, alcançando 40%. Já o pré-candidato petista alcançou maior apoio entre católicos (51%) e entre outras religiões (53%).
No segmento religião, o distanciamento entre os pré-candidatos alcança 22 pontos percentuais entre católicos, 7 pontos percentuais entre evangélicos, e 28 pontos percentuais entre as outras religiões.
RAÇA/COR
O apoio a Lula é maior entre os pretos e pardos (47%). Já Bolsonaro tem melhor desempenho entre os brancos (34%). Entre os pretos/pardos, a diferença entre os dois pré-candidatos alcança 17 pontos percentuais.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07066/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-03442/2022.

Especificações técnicas

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