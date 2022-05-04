No ES, Bolsonaro lidera entre ricos e evangélicos; mais pobres e jovens impulsionam Lula

Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencialCrédito: Arte A Gazeta
A polarização entre o ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), e o atual ocupante da cadeira, Jair Bolsonaro (PL), se reflete em diversos segmentos do eleitorado do Espírito Santo. O petista mantém a liderança em quase todos os recortes, com destaque entre as mulheres, os jovens e os mais pobres.
Já Bolsonaro assume a liderança na faixa dos evangélicos e ainda entre os mais ricos, com renda superior a cinco salários mínimos. Ele também mostra mais força entre os homens, embora fique atrás de Lula no segmento.
A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.
OS RECORTES DA PESQUISA POR SEGMENTO POPULACIONAL
SEXO
Entre homens e mulheres, a aceitação do petista é semelhante. Lula alcançou 45% na faixa de eleitores do sexo masculino e 46% com as eleitoras. Já Bolsonaro tem mais apoio deles (36%) do que delas (28%).
A diferença do apoio dado aos pré-candidatos é alta no segmento: entre os homens chega a 8 pontos percentuais e entre as mulheres alcança 18 pontos percentuais.
O petista conta com mais apoio dos jovens entre 16 a 24 anos (55%) e do público com mais de 60 anos (48%). Já o atual presidente tem apoio mais expressivo nas faixas de 25 a 34 anos (36%), 35 a 44 anos (33%) e 45 a 59 anos (35%).
Em pontos percentuais, a diferença mais expressiva entre os dois pré-candidatos ocorre entre os jovens (16 a 24 anos). São 31 pontos percentuais. É a faixa onde Bolsonaro tem o menor apoio, de 24%, enquanto Lula alcança 55%.
Bolsonaro lidera nas menções dos evangélicos, alcançando 40%. Já o pré-candidato petista alcançou maior apoio entre católicos (51%) e entre outras religiões (53%).
No segmento religião, o distanciamento entre os pré-candidatos alcança 22 pontos percentuais entre católicos, 7 pontos percentuais entre evangélicos, e 28 pontos percentuais entre as outras religiões.
RAÇA/COR
O apoio a Lula é maior entre os pretos e pardos (47%). Já Bolsonaro tem melhor desempenho entre os brancos (34%). Entre os pretos/pardos, a diferença entre os dois pré-candidatos alcança 17 pontos percentuais.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07066/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-03442/2022.