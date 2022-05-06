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Eleições 2022

Pesquisa: Lula tem 44% e Bolsonaro 31% no 1° turno, aponta XP/Ipespe

Pesquisa contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (6) aponta o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) em terceiro lugar

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 17:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2022 às 17:15
Pesquisa Ipespe contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (6) aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da corrida presidencial com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada - quando é apresentada a lista de nomes dos pré-candidatos. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, aparece em segundo lugar, com 31%.
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) vem na sequência, com 8% das intenções de voto; o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) tem 3%, e o deputado federal André Janones (Avante), 2%.
Como a margem de erro do levantamento é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, esses três pré-candidatos estão tecnicamente empatados.
Lula e Bolsonaro estão no epicentro do embate político no Brasil
Lula e Bolsonaro estão no epicentro do embate político no Brasil Crédito: Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo
A senadora Simone Tebet (MDB) e o cientista político Luiz Felipe d'Avila (Novo) têm 1% cada e empatam tecnicamente com Doria e Janones.
A sindicalista Vera Lucia (PSTU), o ex-deputado José Maria Eymael (DC) e o deputado Luciano Bivar (União Brasil) não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%, e não sabem, 2%.
Não é possível fazer uma comparação do desempenho dos pré-candidatos em relação à pesquisa anterior, publicada em 22 de abril, já que há diferença na lista de nomes apresentados como opções - Luciano Bivar, cujo nome foi aprovado pela União Brasil em 14 de abril, aparece pela primeira vez na Ipespe.

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No levantamento de duas semanas atrás, Lula tinha 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 31%.
Para a pesquisa, o instituto entrou em contato por telefone com 1.000 entrevistados, de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 4 de maio. O nível de confiança é de 95,5%. A sondagem foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03473/2022.
Veja o cenário estimulado de primeiro turno
  • Lula (PT): 44%
  • Bolsonaro (PL): 31%
  • Ciro (PDT): 8%
  • Doria (PSDB): 3%
  • Janones (Avante): 2%
  • Tebet (MDB): 1%
  • Felipe d'Avila (Novo): 1%
  • Vera (PSTU): 0%
  • Eymael (DC): 0%
  • Bivar (União Brasil): 0%
  • Nenhum/não iria votar/branco/nulo: 8%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

CENÁRIO ESPONTÂNEO

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de nomes dos pré-candidatos, Lula também aparece na liderança, com 38% dos votos. Bolsonaro tem 29%.
Nesta modalidade da pesquisa, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) foi citado por 1% dos entrevistados. Moro era pré-candidato à Presidência quando estava no Podemos, mas, com sua ida para a União Brasil, ainda não sabe a qual cargo irá concorrer. Oficialmente, o presidenciável do partido é Bivar.
Segundo turno Para um eventual segundo turno, Lula e Bolsonaro apresentaram os mesmos números da pesquisa anterior. O petista ganharia contra qualquer um dos adversários testados, enquanto o atual presidente perderia também para Ciro e empataria tecnicamente com Doria.

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