Bolsonaro: “Este Estado fica para sempre no meu coração”

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) falou agora há pouco, no final da tarde desta sexta-feira (11), sobre sua primeira visita ao Espírito Santo como presidente. Pouco antes de embarcar no avião que o levaria a São Paulo, já na pista do Aeroporto de Vitória, ele falou ao deputado federal Evair de Melo (PP), em áudio ao qual a coluna teve acesso com exclusividade.
“A sensação é excepcional. Muito obrigado a todos pela acolhida, pelo carinho, pela consideração. Para sempre este Estado maravilhoso fica no meu coração”, disse Bolsonaro, pouco antes de subir as escadas do avião presidencial.
Indagado pelo parlamentar sobre se voltaria em breve ao Espírito Santo, Bolsonaro acabou não respondendo.
O presidente também posou para fotos com funcionários da pista do aeroporto. Ele estava acompanhado pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.