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Leonel Ximenes

Bolsonaro: “Este Estado fica para sempre no meu coração”

Presidente falou sobre sua visita ao Estado, em áudio ao qual a coluna teve acesso com exclusividade

Públicado em 

11 jun 2021 às 17:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolsonaro posa para fotos com funcionários do Aeroporto de Vitória, na pista, pouco antes de embarcar no avião presidencial para SP
Bolsonaro posa para fotos com funcionários do Aeroporto de Vitória, na pista, pouco antes de embarcar no avião presidencial para SP Crédito: Reprodução de vídeo
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou agora há pouco, no final da tarde desta sexta-feira (11), sobre sua primeira visita ao Espírito Santo como presidente. Pouco antes de embarcar no avião que o levaria a São Paulo, já na pista do Aeroporto de Vitória, ele falou ao deputado federal Evair de Melo (PP), em áudio ao qual a coluna teve acesso com exclusividade.
“A sensação é excepcional. Muito obrigado a todos pela acolhida, pelo carinho, pela consideração. Para sempre este Estado maravilhoso fica no meu coração”, disse Bolsonaro, pouco antes de subir as escadas do avião presidencial.
Indagado pelo parlamentar sobre se voltaria em breve ao Espírito Santo, Bolsonaro acabou não respondendo.
O presidente também posou para fotos com funcionários da pista do aeroporto. Ele estava acompanhado pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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