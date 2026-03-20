Acelerando na política: motoboy toma posse como vereador no ES

Paulinho Motoboy na Câmara de Cachoeiro: da suplência para o mandato. Crédito: Divulgação

Do banco da moto para uma cadeira no parlamento. Tomou posse nesta semana, na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, o vereador Paulo Vitor Freitas, mais conhecido como Paulinho Motoboy (União Brasil).



Primeiro suplente do seu partido, ele assumiu o mandato no lugar do vereador Marcelinho Fávero, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria Executiva de Relações Institucionais da Secretaria Municipal de Governo (Semgov).

“Vou lutar por mais valorização, segurança e melhores condições de trabalho para os motoboys. Juntos, vamos construir uma cidade mais justa, com oportunidades e respeito para quem vive das ruas todos os dias”, prometeu.

Paulinho, que tem 43 anos, é casado e pai de quatro filhos, teve 846 votos nas eleições de 2024, o primeiro desafio eleitoral da vida dele. “Foi uma campanha difícil, praticamente sem recursos e sem parar de trabalhar. Todos os votos que conquistei foram na base da amizade e da confiança”, afirma.

Em 2024, ele declarou à Justiça Eleitoral a posse de um único bem: uma moto Honda - CG 150 Titan no valor estimado de R$ 12 mil. O gasto declarado na campanha foi de apenas R$ 2,1 mil.

Paulinho Motoboy Vereador em Cachoeiro “Vivo a realidade das ruas e pretendo lutar para melhorar as condições de trabalho dos motoboys. Mas também serei um vereador da cidade, pois tive votos espalhados em vários bairros e pretendo representar a todos da melhor forma possível”

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