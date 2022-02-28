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Leonel Ximenes

Abertura da Campanha da Fraternidade em Vitória terá tom bem crítico

Igreja Católica fará ato público com críticas à condução da pandemia e lembrará os impactos da Covid-19 na Educação

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

28 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2022 da CNBB: pela terceira vez na história, Educação será o tema
Cartaz da Campanha da Fraternidade 2022 da CNBB: pela terceira vez na história, Educação será o tema Crédito: CNBB
Abertura da Campanha da Fraternidade em Vitória terá tom bem crítico
A Arquidiocese de Vitória vai abrir no dia 6 de março, um domingo, a Campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema a Educação e como lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”. Os impactos da pandemia da Covid-19 no setor serão lembrados de maneira enfática durante o ato, que fará também críticas ao atraso no início da vacinação contra o coronavírus no país.
O ato público começará às 15h, na orla de Camburi, próximo ao Quiosque 3, com a presença do arcebispo dom Dario Campos e do novo bispo auxiliar de Vitória, dom Andherson Franklin.
Após o encontro no local, todos seguirão em uma Via Sacra da Educação até a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde será encerrado. A Ufes foi escolhida pela sua representação de valorização da educação pública, segundo os organizadores do evento.

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Segundo o padre Kelder Brandão, vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, todos os cuidados sanitários necessários serão seguidos no lançamento da campanha em Vitória. “Tendo ouvido especialistas em epidemiologia e saúde, além de autoridades sanitárias, optamos por fazer uma atividade presencial, ao ar livre, seguindo os protocolos de segurança”, explicou o sacerdote.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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