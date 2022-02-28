Abertura da Campanha da Fraternidade em Vitória terá tom bem crítico

A Arquidiocese de Vitória vai abrir no dia 6 de março, um domingo, a Campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema a Educação e como lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”. Os impactos da pandemia da Covid-19
no setor serão lembrados de maneira enfática durante o ato, que fará também críticas ao atraso no início da vacinação contra o coronavírus no país.
Após o encontro no local, todos seguirão em uma Via Sacra da Educação até a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde será encerrado. A Ufes foi escolhida pela sua representação de valorização da educação pública, segundo os organizadores do evento.
Essa será a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escolhe a Educação como tema da Campanha da Fraternidade, também escolhido em 1982 e 1998.
Com cruzes que serão carregadas durante a Via Sacra, os fiéis lembrarão os muitos profissionais da educação vítimas da Covid-19. Segundo levantamento do Ministério da Economia, somente entre janeiro e abril de 2021 a doença provocou 1.479 desligamentos por morte de profissionais da Educação
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Segundo o padre Kelder Brandão, vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, todos os cuidados sanitários necessários serão seguidos no lançamento da campanha em Vitória. “Tendo ouvido especialistas em epidemiologia e saúde, além de autoridades sanitárias, optamos por fazer uma atividade presencial, ao ar livre, seguindo os protocolos de segurança”, explicou o sacerdote.
Neste início de ano letivo, a Igreja Católica
também está arrecadando materiais escolares que serão destinados às famílias vulneráveis atendidas pela Pastoral da Criança.