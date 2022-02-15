Colégio de elite de Vitória libera calça "mais confortável” às alunas

O tradicional Colégio Sagrado Coração de Maria, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Como se trata de um colégio católico tradicional de Vitória , pode-se dizer que “Habemus Papam” (“temos papa”), entendido aqui como “houve acordo”. Em reunião na tarde desta terça-feira (15) com pais de alunas, a direção do Colégio Sagrado Coração de Maria (Rede Sagrado), na Praia do Canto , decidiu permitir às estudantes usar uma calça mais confortável, modelo corsário.

Os pais criaram até um grupo e se mobilizaram para reivindicar da direção do colégio que as meninas pudessem também utilizar bermuda ou short, como os meninos usam. Segundo os pais, suas filhas estavam reclamando que a calça comprida, a única até então permitida para elas, é desconfortável, principalmente no período de verão.

“Nós, mães e pais de alunos matriculados no Sagrado, solicitamos, respeitosamente, que a instituição nos atenda na demanda de inclusão nas vestimentas femininas de short ou bermuda, a exemplo do que é disponibilizado aos alunos do sexo masculino”, diz o enunciado inicial de um manifesto entregue pelos pais à direção da instituição.

“Essa diferenciação sexista afeta o psicológico das crianças e adolescentes, e isso se opõe à construção de uma sociedade mais justa e fraterna, indo totalmente contra as diretrizes e condutas até hoje presenciadas no Sagrado Coração de Maria”, diz outro trecho do documento ao qual a coluna teve acesso.

Na tarde desta terça, representantes de pais e a direção do colégio chegaram a um acordo. A partir de agora, será permitido às estudantes usar a calça tipo corsário, que é mais curta que a calça comprida, mas não tão curta como uma bermuda ou um short.

“Durante o encontro foi acordado entre as famílias e o colégio a opção de uso de calça corsário de tactel. Essa peça já fazia parte do uniforme da Rede Sagrado, mas estava em desuso e havia pouca procura por parte das famílias”, diz nota enviada pela assessoria do colégio das irmãs do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, congregação católica fundada no século XIX na França

Para a diretora-geral do Colégio Sagrado Coração de Maria, Regina Coeli Faustini Baglioli, a tolerância e o respeito mútuo prevaleceram: “Uma das premissas do colégio é manter um canal de diálogo aberto, respeitoso e fraterno com as famílias, promovendo melhorias e adequações sempre que possível”.