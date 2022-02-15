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Leonel Ximenes

Colégio de elite de Vitória libera calça "mais confortável” às alunas

Pais das alunas queriam short ou bermuda, peças usadas exclusivamente pelos homens. Houve acordo, mas a solução foi outra

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 17:46

Públicado em 

15 fev 2022 às 17:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O tradicional Colégio Sagrado Coração de Maria, na Praia do Canto
O tradicional Colégio Sagrado Coração de Maria, na Praia do Canto Crédito: Divulgação
Como se trata de um colégio católico tradicional de Vitória, pode-se dizer que “Habemus Papam” (“temos papa”), entendido aqui como “houve acordo”. Em reunião na tarde desta terça-feira (15) com pais de alunas, a direção do Colégio Sagrado Coração de Maria (Rede Sagrado), na Praia do Canto, decidiu permitir às estudantes usar uma calça mais confortável, modelo corsário.
Os pais criaram até um grupo e se mobilizaram para reivindicar da direção do colégio que as meninas pudessem também utilizar bermuda ou short, como os meninos usam. Segundo os pais, suas filhas estavam reclamando que a calça comprida, a única até então permitida para elas, é desconfortável, principalmente no período de verão.
“Nós, mães e pais de alunos matriculados no Sagrado, solicitamos, respeitosamente, que a instituição nos atenda na demanda de inclusão nas vestimentas femininas de short ou bermuda, a exemplo do que é disponibilizado aos alunos do sexo masculino”, diz o enunciado inicial de um manifesto entregue pelos pais à direção da instituição.
“Essa diferenciação sexista afeta o psicológico das crianças e adolescentes, e isso se opõe à construção de uma sociedade mais justa e fraterna, indo totalmente contra as diretrizes e condutas até hoje presenciadas no Sagrado Coração de Maria”, diz outro trecho do documento ao qual a coluna teve acesso.

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Na tarde desta terça, representantes de pais e a direção do colégio chegaram a um acordo. A partir de agora, será permitido às estudantes usar a calça tipo corsário, que é mais curta que a calça comprida, mas não tão curta como uma bermuda ou um short.
“Durante o encontro foi acordado entre as famílias e o colégio a opção de uso de calça corsário de tactel. Essa peça já fazia parte do uniforme da Rede Sagrado, mas estava em desuso e havia pouca procura por parte das famílias”, diz nota enviada pela assessoria do colégio das irmãs do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, congregação católica fundada no século XIX na França.

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Para a diretora-geral do Colégio Sagrado Coração de Maria, Regina Coeli Faustini Baglioli, a tolerância e o respeito mútuo prevaleceram: “Uma das premissas do colégio é manter um canal de diálogo aberto, respeitoso e fraterno com as famílias, promovendo melhorias e adequações sempre que possível”.
As aulas no Sagrado Coração de Maria foram retomadas no dia 1º fevereiro e estão sendo totalmente presenciais. A calça corsário de tactel, que já fez parte do uniforme oficial da escola da Praia do Canto, está à venda nas lojas credenciadas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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