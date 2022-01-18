Ladrão rouba escola no ES e deixa recado: “Só peguei o que é meu”

O recado deixado pelo ladrão na parede da escola no interior de Barra de São Francisco Crédito: Gazeta do Norte

Não basta ser bandido, ainda tem que ser abusado. Em Barra de São Francisco , no Noroeste do Estado, um ladrão invadiu, de madrugada, uma escola no interior do município, levou tudo o que podia e ainda deixou na parede um recado: “Só pegei (sic) o que (sic) meu. Matheus”.

O roubo aconteceu na madrugada de segunda (17) para terça-feira (18) na Escola Municipal Evandra Chaves de Oliveira, no Assentamento Três Corações, no distrito de Paulista. Segundo o portal Gazeta do Norte, o bandido folgado furtou vários itens da escola, revoltando a comunidade, o que levou o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) a oferecer R$ 2 mil para quem souber ou der pista do autor ou dos autores do roubo.

O bandido provocou um prejuízo imenso ao município. Ele levou, entre outros itens, uma impressora, cadernos, lápis, réguas, borrachas, termômetro, caixas de sabão, detergentes, desinfetantes, panelas de pressão, liquidificador, batedeira, facas, vasilhas, talheres, caixa de xícaras, caixas de pratos, garrafas térmicas, tábuas de cozinha e uma bacia.

Pela quantidade de produtos furtados e a logística que envolveu a ação criminosa, a polícia trabalha com a hipótese de que a ação possa ter sido praticada por mais de uma pessoa.

O furto foi descoberto na manhã de desta terça-feira (18), quando funcionários da escola chegaram para o trabalho e encontraram o bilhete e a caneta usada para escrevê-lo. Segundo esses funcionários, é a terceira vez que a escola é arrombada.

Segundo o Gazeta do Norte, para entrar na escola o bandido cortou o cadeado do portão da entrada que estava com uma corrente e quebrou uma fechadura que dá acesso à cozinha, mas não conseguiu entrar pela porta e acabou entrando por um buraco. Os cadeados dos armários também foram destruídos.

Policiais civis e militares e o secretário municipal de Defesa Social, Guarda Municipal e Trânsito, Valmer Simões, estiveram no local levantando informações para tentar localizar o autor ou autores do crime.