Mais 10 bandidos presos em nova operação contra tráfico perto de escolas

Cerca de 70 quilos de maconha foram apreendidos na Serra Crédito: Eduardo Dias

Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu cerca de 70 quilos de maconha, armas e prendeu 10 pessoas no desdobramento de uma operação que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas dentro e em locais próximos de escolas e faculdades do Estado. A segunda fase da operação “Anjos da Lei” foi concluída nesta quarta-feira (3), coordenada pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc). Duas prisões aconteceram em Vitória, uma na Serra, quatro em Linhares e três em São Mateus. Um dos presos é acusado de ter matado duas mulheres no mês de fevereiro, em Linhares. doapreendeu cerca de 70 quilos de maconha, armas e prendeu 10 pessoas no desdobramento de umaque tem o objetivo de combater odentro e em locais próximos de escolas e faculdades do Estado. A segunda fase dafoi concluída nesta quarta-feira (3), coordenada pelo. Duas prisões aconteceram em, uma na, quatro eme três em. Um dos presos é acusado de ter matado duas mulheres no mês de fevereiro, em Linhares.

Jacaraípe, onde a polícia encontrou mais de 60 quilos de maconha. Os 70 quilos de maconha foram apreendidos na última segunda-feira (01), na Serra. Cerca de cinco quilos da droga foram apreendidos no bairro Laranjeiras, sendo transportado por um homem identificado como Raul Tiago de Souza. Após ser flagrado, Raul levou os policiais a uma casa utilizada por ele para armazenar o restante da droga, em, onde a polícia encontrou mais de 60 quilos de maconha.

Os responsáveis pela investigação afirmaram que chegaram até Raul após uma apreensão de 13 quilos de maconha feita no final do mês de junho, na primeira fase da operação Anjos da Lei, no bairro Laranjeiras. A polícia acredita que o grupo criminoso do qual Raul faz parte fornecia drogas para traficantes que vendem o produto nas proximidades de escolas da Grande Vitória.

Em uma etapa da operação realizada na cidade de Linhares, foram presos dois homens e duas mulheres que estavam em uma casa onde foram encontradas drogas e armas. Entre o material apreendido no local estavam duas submetralhadoras calibre .380, um revólver calibre 32 e diversas munições.

Segunda fase da Operação Anjos da Lei apreendeu mais de 70 quilos de maconha na Serra Crédito: Eduardo Dias

ACUSADO DE DUPLO ASSASSINATO É PRESO

Uma das pessoas presas na casa, Reginaldo Santos Pereira, de 32 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de ter matado duas mulheres no mês de fevereiro , em Linhares. De acordo com as investigações, as duas mulheres foram mortas porque teriam desavenças com Reginaldo, ocasionadas após uma discussão entre vizinhos.

Já nas cidades de Vitória e São Mateus, a Polícia Civil prendeu cinco pessoas acusadas de tráfico de drogas sintéticas. Dois homens foram presos com 150 comprimidos de êxtase no bairro Itararé, em Vitória. Em Linhares, três traficantes foram presos com 252 comprimidos de êxtase, 59 adesivos de LSD e 29 gramas de haxixe.

Dezenas de comprimidos de êxtase foram apreendidos em Vitória e em São Mateus Crédito: Eduardo Dias

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou que nos seis primeiros meses de 2019 já foram apreendidos cerca de 15 mil comprimidos de êxtase no Espírito Santo.