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Leonel Ximenes

Polícia prende ladrões de escola estadual e recupera produtos roubados

Alguns integrantes da quadrilha foram presos e parte do material roubado da escola de Marechal Floriano foi recuperado

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 17:03

Públicado em 

30 set 2021 às 17:03
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Eletrônicos, dinheiro e drogas apreendidos na operação policial em Guarapari
Eletrônicos, dinheiro, armas e drogas apreendidos na operação policial em Guarapari Crédito: Sesp
As Polícias Civil e Militar, numa ação conjunta, recuperaram nesta quinta-feira (30) parte dos aparelhos eletrônicos roubados na madrugada de 30 de agosto da Escola Estadual Victorio Bravim, localizada no distrito de Araguaya, em Marechal Floriano. Também foi apreendida uma arma, grande quantidade de drogas, dinheiro e uma balança de precisão.
Oito dos 64 Chromebook (notebooks) furtados foram recuperados, além de três celulares e um retroprojetor. O material foi encontrado pela polícia em Guarapari, na residência de um dos investigados, de 18 anos de idade. Além de confessar participação no crime, ele indicou os demais envolvidos, bem como os veículos utilizados na ação.
A polícia identificou seis envolvidos no crime, sendo que dois deles foram encontrados em casa na manhã desta quinta e os demais são considerados foragidos.
Também foram detidas quatro mulheres, sendo três maiores de idade e uma adolescente, que estavam de posse de parte do material roubado na escola.
A polícia descobriu que dois homens que prestaram serviço na escola, semanas antes do roubo, foram os responsáveis por revelar aos comparsas a rotina e a presença dos aparelhos eletrônicos na unidade de ensino.
Na ação policial, coordenada pela equipe da Delegacia de Marechal Floriano, com apoio da DP de Domingos Martins, da 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Guarapari e da equipe de policiais da 6ª Cia Independente da PM de Domingos Martins, além de policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari, foram cumpridos seis mandados de busca domiciliar expedidos pela Justiça de Marechal Floriano.

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As buscas foram realizadas nos bairros Limeira e Jabaquara, em Anchieta, e nos bairros Adalberto Simão Nader, Santa Rosa e Praia do Morro, em Guarapari.

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Os investigados detidos pelo furto têm 18 e 22 anos, respectivamente. O detido de 18 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação, e o de 22 anos foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e receptação. Ambos serão encaminhados ao sistema prisional. Além deles, um homem de 27 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança e vai responder em liberdade. As mulheres e a adolescente foram ouvidas e liberadas. A investigação sobre o furto na escola segue em andamento, segundo a polícia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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