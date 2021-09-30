Polícia prende ladrões de escola estadual e recupera produtos roubados

Eletrônicos, dinheiro, armas e drogas apreendidos na operação policial em Guarapari Crédito: Sesp

Oito dos 64 Chromebook (notebooks) furtados foram recuperados, além de três celulares e um retroprojetor. O material foi encontrado pela polícia em Guarapari , na residência de um dos investigados, de 18 anos de idade. Além de confessar participação no crime, ele indicou os demais envolvidos, bem como os veículos utilizados na ação.

A polícia identificou seis envolvidos no crime, sendo que dois deles foram encontrados em casa na manhã desta quinta e os demais são considerados foragidos.

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Também foram detidas quatro mulheres, sendo três maiores de idade e uma adolescente, que estavam de posse de parte do material roubado na escola.

A polícia descobriu que dois homens que prestaram serviço na escola, semanas antes do roubo, foram os responsáveis por revelar aos comparsas a rotina e a presença dos aparelhos eletrônicos na unidade de ensino.

Na ação policial, coordenada pela equipe da Delegacia de Marechal Floriano, com apoio da DP de Domingos Martins, da 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Guarapari e da equipe de policiais da 6ª Cia Independente da PM de Domingos Martins, além de policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari, foram cumpridos seis mandados de busca domiciliar expedidos pela Justiça de Marechal Floriano.

As buscas foram realizadas nos bairros Limeira e Jabaquara, em Anchieta, e nos bairros Adalberto Simão Nader, Santa Rosa e Praia do Morro, em Guarapari.