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Furto

Cantina de escola é arrombada e bandidos levam sorvete e pizzas no ES

Bandido levou e comeu doces de escola municipal no Centro de Anchieta

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 19:06
A cantina da Escola Municipal Terezinha Godoy, no Centro de Anchieta, no Litoral Sul, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (10). Funcionários acionaram a Polícia Militar pela manhã, assim que descobriram o furto de alimentos.
De acordo com a polícia, caixa de sorvete, picolés, creme de avelã, pizzas, biscoitos e certa quantia em dinheiro foram levados. A janela da cantina, de aço, que fecha o balcão, foi arrombada para a entrada do bandido. As funcionárias também encontram embalagens no local, indicando que o ladrão teria comido produtos no local.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o caso aconteceu de madrugada, período que não há vigilância no local.
A escola não fez um levantamento do prejuízo com o furto desses produtos. A secretária de educação esteve no local e a Polícia Militar foi acionada assim que a escola deparou com o acontecimento. O caso é investigado na delegacia, mas até o momento, ninguém foi preso.
 

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