Cantina de escola é arrombada e bandidos levam sorvete e pizzas no ES

A cantina da Escola Municipal Terezinha Godoy, no Centro de Anchieta, no Litoral Sul, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (10). Funcionários acionaram a Polícia Militar pela manhã, assim que descobriram o furto de alimentos.

De acordo com a polícia, caixa de sorvete, picolés, creme de avelã, pizzas, biscoitos e certa quantia em dinheiro foram levados. A janela da cantina, de aço, que fecha o balcão, foi arrombada para a entrada do bandido. As funcionárias também encontram embalagens no local, indicando que o ladrão teria comido produtos no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o caso aconteceu de madrugada, período que não há vigilância no local.

A escola não fez um levantamento do prejuízo com o furto desses produtos. A secretária de educação esteve no local e a Polícia Militar foi acionada assim que a escola deparou com o acontecimento. O caso é investigado na delegacia, mas até o momento, ninguém foi preso.