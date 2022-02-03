Sabia que Vitória ainda tem escola de madeira? Tem, mas ela vai acabar

Capital e uma das cidades de maior renda e orçamento do Estado
, Vitória, por incrível que pareça, ainda tem uma escola de madeira - mais precisamente de madeirite. Localizado no Bairro Nova Palestina, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Geisla da Cruz Militão, entretanto, deixará de ser o patinho feio entre as 102 unidades da rede municipal para se tornar uma unidade de ensino moderna e de alvenaria, como a comunidade local merece.
Nesta sexta-feira (4), a Prefeitura de Vitória
vai lançar o edital das obras que estão orçadas em R$ 14.497.497,36, com prazo de conclusão de 720 dias após a ordem de serviço. A nova escola, que será construída em um terreno próximo do atual, terá dois pavimentos, totalizando uma área construída de 3 mil metros quadrados.
Atualmente, o Cmei Geisla da Cruz Militão tem 270 crianças matriculadas. Com a nova sede, a intenção da PMV é dobrar essa oferta e oferecer 540 vagas à comunidade em dois turnos: matutino e vespertino. A rede municipal tem 45 mil estudantes.
O futuro prédio, que será construído em estrutura convencional de concreto armado e alvenaria de lajotas rebocadas, terá itens de sustentabilidade como uso de lâmpadas de LED, sistema de energia solar para aquecimento de água e captação e reúso de água de chuva
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A unidade de ensino atual foi entregue à comunidade em 2008 ainda com o nome de Cmei Conquista. Em 2009, passou a se chamar Cmei Geisla da Cruz Militão.