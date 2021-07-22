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Leonel Ximenes

Escola no ES usa gênio espanhol da pintura para educar crianças

Artista foi o escolhido pois ele tinha sua própria forma de retratar a natureza, por meio de traços primitivos que se assemelham a traços infantis

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

22 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aluna do Ceim Perpétua Maria dos Anjos exibe o Baú do Miró, uma das marcas do pintor
Aluna do Ceim Perpétua Maria dos Anjos exibe o Baú do Miró, uma das marcas do pintor Crédito: Felipe Tozatto
Uma escola da rede municipal de ensino de Linhares está utilizando a arte do pintor espanhol Joan Miró para desenvolver um projeto educativo com seus alunos. No Ceim Perpétua Maria dos Anjos, no bairro Palmital, as crianças fazem trabalhos artísticos inspirados na arte do gênio catalão.
Segundo a professora Lúcia Regina Braz do Espírito Santo, Miró foi o artista escolhido para ser trabalhado com as crianças, pois ele tinha sua própria forma de retratar a natureza, por meio de traços primitivos que se assemelham a traços infantis.
“As crianças se reconhecem facilmente em suas obras, que possuem rabiscos, gravatinhas, asteriscos ou bolinhas, traços que as crianças pequenas já realizam”, explica Lúcia Regina.

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Nas atividades realizadas ao longo do projeto, os alunos desenvolveram habilidades de coordenação motora fina, utilizando pequenos músculos das mãos ao produzirem obras de arte como pintura, colagem e modelagem. Além disso, o projeto sensibilizou as crianças a identificar elementos como formas, linhas e cores.
Obras multicoloridas inspiradas em Miró fazem parte do projeto pedagógico
Obras multicoloridas inspiradas em Miró fazem parte do projeto pedagógico Crédito: Felipe Tozatto
O projeto, desenvolvido nos últimos cinco meses, tem seis etapas, incluindo brincadeiras, leitura de obras, desenhos, pinturas em paredes, colagens e confecção de esculturas com massinhas coloridas.
Pintor, gravador, escultor e ceramista, Miró nasceu em Barcelona em 1893 e morreu aos 90 anos de idade, em 1983, na ilha espanhola de Palma de Mallorca. É considerado um dos maiores representantes do surrealismo no campo das artes plásticas. Sua obra ficou marcada mundialmente por retratar a natureza por meio de traços simples e muitas cores. Tudo que as crianças gostam.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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