Escola no ES usa gênio espanhol da pintura para educar crianças

Aluna do Ceim Perpétua Maria dos Anjos exibe o Baú do Miró, uma das marcas do pintor Crédito: Felipe Tozatto

Uma escola da rede municipal de ensino de Linhares está utilizando a arte do pintor espanhol Joan Miró para desenvolver um projeto educativo com seus alunos. No Ceim Perpétua Maria dos Anjos, no bairro Palmital, as crianças fazem trabalhos artísticos inspirados na arte do gênio catalão.

Segundo a professora Lúcia Regina Braz do Espírito Santo, Miró foi o artista escolhido para ser trabalhado com as crianças, pois ele tinha sua própria forma de retratar a natureza, por meio de traços primitivos que se assemelham a traços infantis.

“As crianças se reconhecem facilmente em suas obras, que possuem rabiscos, gravatinhas, asteriscos ou bolinhas, traços que as crianças pequenas já realizam”, explica Lúcia Regina.

Nas atividades realizadas ao longo do projeto, os alunos desenvolveram habilidades de coordenação motora fina, utilizando pequenos músculos das mãos ao produzirem obras de arte como pintura, colagem e modelagem. Além disso, o projeto sensibilizou as crianças a identificar elementos como formas, linhas e cores.

Obras multicoloridas inspiradas em Miró fazem parte do projeto pedagógico Crédito: Felipe Tozatto

O projeto, desenvolvido nos últimos cinco meses, tem seis etapas, incluindo brincadeiras, leitura de obras, desenhos, pinturas em paredes, colagens e confecção de esculturas com massinhas coloridas.