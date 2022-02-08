Bento 16 admite erros da Igreja Católica ao lidar com abuso sexual

O papa emérito Bento 16, divulgou uma carta nesta terça-feira (8) em que reconhece que erros foram cometidos na forma como a Igreja Católica lidou com as denúncias de abuso sexual a menores de idade.
Ele está envolvido em uma investigação sobre casos de abuso que teriam ocorrido durante sua gestão como arcebispo de Munique, na década de 1980.
"Tive grandes responsabilidades na Igreja Católica", diz. "É grande a minha dor pelos abusos e erros que ocorreram em diferentes lugares durante o meu mandato."
Ele afirma ainda que, apesar de quaisquer erros que possa ter cometido, Deus será o juiz final.