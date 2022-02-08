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Em carta

Bento 16 admite erros da Igreja Católica ao lidar com abuso sexual

Papa emérito divulgou uma carta nesta terça-feira (8) em que reconhece que erros foram cometidos na forma como a Igreja Católica lidou com as denúncias de abuso sexual a menores de idade na Alemanha

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 15:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2022 às 15:47
O papa emérito Bento 16, divulgou uma carta nesta terça-feira (8) em que reconhece que erros foram cometidos na forma como a Igreja Católica lidou com as denúncias de abuso sexual a menores de idade.
Ele está envolvido em uma investigação sobre casos de abuso que teriam ocorrido durante sua gestão como arcebispo de Munique, na década de 1980.
Joseph Ratzinger – nome de Bento 16 – em foto de 2013
O papa emérito Bento 16 em foto de 2013 Crédito: Honopix/Folhapress
"Tive grandes responsabilidades na Igreja Católica", diz. "É grande a minha dor pelos abusos e erros que ocorreram em diferentes lugares durante o meu mandato."
Ele afirma ainda que, apesar de quaisquer erros que possa ter cometido, Deus será o juiz final.

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