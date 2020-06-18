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Leonel Ximenes

Criminosos põem fogo em carteiras de escola e dão prejuízo de R$ 20 mil no ES

Escola em Pinheiros, que foi revitalizada há pouco mais de um ano, foi atacada na noite de ontem; dezenas de carteiras escolares foram destruídas

Públicado em 

18 jun 2020 às 16:26
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Carteiras destruídas pelo incêndio criminoso na quadra da Escola Governador Carlos Lindenberg
Carteiras destruídas pelo incêndio criminoso na quadra da Escola Governador Carlos Lindenberg Crédito: Prefeitura de Pinheiros
Não basta o estrago que Abraham Weintraub fez na Educação (a propósito, já vai tarde). Em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, criminosos colocaram fogo em dezenas de carteiras escolares que estavam na quadra poliesportiva da Escola Governador Carlos Lindenberg, localizada no bairro Santo Antônio. O vandalismo, que custou R$ 20 mil aos cofres públicos (dinheiro do povo), aconteceu no começo da noite desta quarta-feira (17).
Segundo a prefeitura, 43 jogos de mesas e cadeiras foram incendiados. As labaredas danificaram, também, a instalação elétrica interna, piso, paredes e o teto do palco da quadra da escola que há pouco mais de um ano foi revitalizada.
“A escola é um patrimônio de todos nós. E quem queimou não parou para pensar que aquela mesa e cadeira poderá vir a fazer falta até mesmo para um familiar do vândalo. Nós temos que preservar, e não destruir o bem público”, desabafou o secretário municipal de Educação, Aílton Balbino.

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Vizinhos da escola, localizada no Bairro Santo Antônio, relatam que ficaram com muito medo de que as chamas atingissem os imóveis próximos. A prefeitura registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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