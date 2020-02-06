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Noroeste do ES

Vandalismo em lixeiras gera prejuízo em Colatina

Só em 2019 foram gastos R$ 16 mil com novas lixeiras. Segundo a prefeitura, alguns equipamentos foram depredados menos de três dias depois de serem instalados no Centro da cidade

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 18:10
Lixeiras vandalizadas deixam prejuízo em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Quem nunca ouviu a expressão dinheiro jogado no lixo? É isso que vândalos têm feito com o dinheiro da população em Colatina, no Noroeste do Estado. A prefeitura do município gasta, anualmente, altos valores com a reposição de lixeiras que são vandalizadas na cidade. Em 2019, 200 novas lixeiras foram compradas por R$ 16 mil.  A maioria desses equipamentos já foi depredada e, esse ano, o executivo vai precisar investir novamente para repor os estragos. 
A compra das lixeiras foi feita em junho do ano passado para a região central da cidade. Menos de três dias depois da instalação dos equipamentos, as primeiras já tinham sido depredadas. Ainda segundo a administração municipal, atualmente a maioria não está mais nos locais de origem ou não apresenta condições de uso, deixando um problema na cidade.
Lixeira quebrada no Centro de Linhares Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
A aposentada Maria da Penha Ramolow lamenta os atos de vandalismo e acredita que a falta das lixeiras prejudica toda população. É o nosso dinheiro que está sendo perdido com isso, realmente faltam lixeiras aqui no Centro. Eu até coloco (lixo) na bolsa para não jogar na rua, mas muita gente não faz isso e a cidade fica suja, relatou.

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A prefeitura informou que está preparando uma licitação para comprar novas lixeiras e estuda outros modelos mais resistentes, que devem representar um investimento ainda maior. Os novos equipamentos devem começar a ser instalados em três meses.
A prefeitura alerta que quando uma lixeira é destruída, a população passa a jogar o lixo no chão. Não é difícil ver nas ruas do Centro de Colatina, papéis, plásticos, copos e sacolas jogados no chão. A consequência dessa prática resulta no entupimento dos bueiros e isso pode provocar alagamentos e enchentes no período de chuvas. Além disso, com o descarte irregular, o lixo tende a se espalhar, fornecendo alimentação para ratos e insetos que transmitem doenças.
Com o descarte irregular  o lixo pode parar nos bueiros Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
A prefeitura pede a quem tiver informações sobre vandalismos contra equipamentos públicos, que procure a Polícia Civil para  fazer a denúncia.  A Polícia Militar informou que apesar de existirem muitas lixeiras vandalizadas,  raramente esses casos são registrados, mas os militares estão prontos para atuar nesse tipo de situação. 

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