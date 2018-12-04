Vandalismo interrompe abastecimento de água em Colatina

Elevatória é invadida e tem sistema danificado em Colatina Crédito: Divulgação/PMC

Colatina, região Noroeste do Estado, precisou ser interrompido por conta do vandalismo. O abastecimento em três bairros de, região Noroeste do Estado, precisou ser interrompido por conta do vandalismo.

De acordo com a prefeitura municipal, a elevatória de água tratada do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), localizada no Morro do Café, no bairro Carlos Germano Naumann foi invadida pela terceira vez na noite de segunda-feira (03) e teve várias estruturas operacionais danificadas.

A elevatória responsável pelo abastecimento dos bairros Nilson Soella I,II e III apresentou danos no sistema de telemetria e equipamentos tecnológicos, que afetaram o funcionamento.

Por esse motivo, o abastecimento ficará interrompido até a quarta-feira (05) e será restabelecido gradativamente de acordo com o órgão, na manhã de quinta-feira (06).