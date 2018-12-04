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Vandalismo

Vandalismo interrompe abastecimento de água em Colatina

O abastecimento ficará interrompido até a quarta-feira (05) e será restabelecido gradativamente de acordo com o órgão, na manhã de quinta-feira (06)

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 18:12
Elevatória é invadida e tem sistema danificado em Colatina Crédito: Divulgação/PMC
O abastecimento em três bairros de Colatina, região Noroeste do Estado, precisou ser interrompido por conta do vandalismo.
De acordo com a prefeitura municipal, a elevatória de água tratada do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), localizada no Morro do Café, no bairro Carlos Germano Naumann foi invadida pela terceira vez na noite de segunda-feira (03) e teve várias estruturas operacionais danificadas.
A elevatória responsável pelo abastecimento dos bairros Nilson Soella I,II e III apresentou danos no sistema de telemetria e equipamentos tecnológicos, que afetaram o funcionamento.
Por esse motivo, o abastecimento ficará interrompido até a quarta-feira (05) e será restabelecido gradativamente de acordo com o órgão, na manhã de quinta-feira (06).
A prefeitura informou que está tomando todas as medidas de segurança para que o fato não se repita e lamentamos que ações como esta ainda aconteçam. Já o Sanear pediu a compreensão das comunidades atingidas.

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