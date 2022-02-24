Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ensino

Por que a Igreja Católica vai “se meter” na educação?

Quando a Igreja entra no assunto, ela está falando para o mundo e para sociedade que educação não é coisa apenas de professor e de escola, mas é responsabilidade da sociedade organizada

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

24 fev 2022 às 02:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Na próxima semana, a Igreja Católica no Brasil vai lançar mais uma Campanha da Fraternidade. Todos os anos, a Igreja se atém a algum tema de valor social para refletir, debater e contribuir com temáticas relevantes. Neste ano, o tema escolhido é educação. O título desse artigo se encarrega, com ironia, de fazer um paralelo com aquilo que alguns dizem: por que a Igreja está “se metendo” com política?
Há quem pense ou comungue de opiniões de que a Igreja enquanto instituição religiosa não deveria se meter nesses assuntos, mas se restringir aos aspectos religiosos e somente nisso. Mas a Igreja, enquanto instituição de valor e influência, não se restringe nem tampouco se limita às suas liturgias, dogmas e doutrinas, mas avança e se compreende como responsável para ir a uma seara mais exigente e desafiadora.
Quando a Igreja se mete com a educação, ela está falando para o mundo e para sociedade que educação não é coisa apenas de professor e de escola, mas é responsabilidade da sociedade organizada, da família, da comunidade, de todos, isso porque a educação por si só não se restringe à escola, mas ela é a base da estrutura das pessoas a partir da consciência crítica, do progresso no trabalho e, sobretudo, da transformação da sociedade da cultura e da política.

Veja Também

O impacto do programa Jovem de Futuro no ensino médio do ES

Português e Matemática: maioria dos alunos sai do ensino médio sem saber o básico no ES

Novo Ensino Médio começa a valer; veja as principais mudanças no ES

Pensar que a educação é algo muito além da escola, amplia, de certa forma, nossa responsabilidade, incomoda-nos, e tira a educação das quatro paredes da escola. Se tivermos uma educação estruturada, teremos pessoas que pensam, que inovam, que enfrentam desafios e mudanças de tempo e realidade, com discernimento, ousadia. Se temos educação estruturada e colaborativa, isto é, uma educação onde todos estão envolvidos, teremos comunidades (quer de fé ou de organização) evoluídas, e capazes de responder aos desafios do tempo presente.
Quando a Igreja Católica levanta o tema da educação, ela nos leva a todos, independentemente do credo, a unir forças para pensar e sentir a realidade que estamos vivendo. Recentemente, a ONG Todos Pela Educação divulgou uma nota técnica produzida com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) de 2012 a 2021. Nela, consta um aumento de 66,3% no número de crianças de seis e sete anos que, segundo seus responsáveis, não sabiam ler nem escrever. O percentual representa 1 milhão a mais de pessoas dessa faixa etária ainda analfabetas, sendo que o problema é mais grave entre crianças negras e pertencentes a famílias mais pobres.
Urge a necessidade de todos nós “nos metermos” na educação, levantar a bandeira da valorização dos nossos profissionais ou quem sabe, criar mecanismos ou formas organizadas de acompanhar mais de perto nossas escolas, as políticas públicas, os desafios e necessidades. Urge a necessidade de crescer na fé se envolvendo em causas que promovam a vida, ainda que muitos pensem que a Igreja não deveria se meter nisso.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Educação Ensino Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições encolhe no Espírito Santo
Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Imagem de destaque
Por que a PF retirou credenciais de policial dos EUA no Brasil após caso de Alexandre Ramagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados