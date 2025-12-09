Leonel Ximenes
42 mil pagam suas dívidas, mas continuam com nome “sujo” no ES

Saiba o passo a passo que o devedor deve fazer para cancelar o protesto em cartório

Vitória
Publicado em 09/12/2025 às 03h11
Não basta apenas pagar a dívida ao credor para que o protesto seja cancelado e o nome do devedor seja retirado dos registros de inadimplência. Crédito: iStock

Pagou, mas não levou - o nome limpo. Segundo dados dos Cartórios de Protesto do Espírito Santo, entre julho e outubro deste ano, dos mais de 252 mil documentos de dívida protestados, cerca de 42 mil foram quitados pelos devedores, mas ainda não foram cancelados.

O motivo: embora a dívida tenha sido paga, o devedor (CPF ou CNPJ) não finaliza o processo de cancelamento do protesto. Para isso, é necessário pagar as taxas cartorárias e apresentar a carta de anuência junto ao cartório onde o título foi protestado.

Este cenário reforça a importância de os devedores estarem atentos a todos os procedimentos necessários para regularizar sua situação. Não basta apenas pagar a dívida ao credor para que o protesto seja cancelado e o nome do devedor seja retirado dos registros de inadimplência.

Ou seja, para a regularização completa da situação de inadimplência é necessária a finalização de todas as etapas, garantindo que o nome do devedor seja efetivamente limpo e que ele possa voltar a ter acesso pleno ao crédito.

O QUE FAZER PARA CANCELAR O PROTESTO

  1.  O primeiro passo é quitar o valor devido ao credor e solicitar a carta de anuência, documento que comprova o pagamento da dívida. Ele pode ser físico ou eletrônico, via Cenprot (www.pesquisaprotesto.com.br).
  2. Depois, o credor deverá pagar as taxas cartorárias de forma on-line ou presencial. Da primeira forma, basta acessar o site da Cenprot e inserir o CPF ou CNPJ protestado para localizar o cartório e gerar um boleto para as custas cartorárias. Para realizar o pagamento de forma presencial, ele deve ir ao cartório onde o título foi protestado com a Carta de Anuência e efetuar o pagamento das taxas diretamente lá. É possível verificar no próprio documento de protesto ou na notificação recebida qual Cartório de Protesto registrou o título. Cada protesto só pode ser cancelado no cartório onde foi lavrado
  3.  Após a apresentação da carta de anuência e o pagamento das custas, o cartório fará a baixa do protesto dentro de até cinco dias úteis.

