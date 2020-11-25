Flamengo: filme repetido (e ruim) toda vez que entra em campo

Léo Pereira teve mais uma atuação terrível com a camisa do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O empate diante do Racing na noite desta terça-feira (24) , no contexto do duelo, nem é um resultado ruim. Mas o Rubro-Negro poderia ter liquidado o confronto diante do limitado time argentino. As falhas defensivas, a posse de bola muitas vezes sem agressividade, chances desperdiçadas e escolhas questionáveis de quem está no banco de reservas, seguem acontecendo em todos os jogos.

Rogério Ceni tem 15 dias de trabalho, pouco para uma avaliação mais profunda. Entretanto, insiste em manter Léo Pereira no time titular, e escalou Renê jogando improvisado e “torto”, na lateral direita. Apostas que já se mostraram equivocadas e deixam o sistema defensivo comprometido. Toda partida leva um gol bobo. Inaceitável para um time que investiu tanto e tem a ambição de ganhar tudo que disputa.

Mesmo saindo atrás do placar, o Flamengo não se desesperou e conseguiu o empate logo na sequência. O time carioca foi superior por boa parte do jogo, mas não traduziu isso em gols. Se o Racing fosse um pouquinho melhor teria complicado a vida do Rubro-Negro.

A questão psicológica também já começa a ser um problema. Após o zagueiro Thuler ser expulso já na reta final do jogo, Natan, defensor que nem entrou em campo, conseguiu tomar o cartão vermelho no banco de reservas e será mais um desfalque na partida de volta.