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Pouco futebol

Flamengo: filme repetido (e ruim) toda vez que entra em campo

Rubro-Negro tem potencial para mostrar muito mais futebol do que apresenta até aqui. Mas falhas defensivas e outros erros acontecem em todos os jogos

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 nov 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Léo Pereira teve mais uma atuação terrível com a camisa do Flamengo
Léo Pereira teve mais uma atuação terrível com a camisa do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Pelo elenco que tem e pelo nível dos rivais em todas as competições que disputa, o Flamengo possui recursos técnicos para conseguir faturar títulos nesta temporada, mas até aqui, no geral, o que o time apresenta está muito abaixo do esperado. O filme ruim e repetido já custou a Copa do Brasil e se não tiver seu roteiro modificado urgentemente pode provocar mais estragos na temporada.
O empate diante do Racing na noite desta terça-feira (24), no contexto do duelo, nem é um resultado ruim. Mas o Rubro-Negro poderia ter liquidado o confronto diante do limitado time argentino. As falhas defensivas, a posse de bola muitas vezes sem agressividade, chances desperdiçadas e escolhas questionáveis de quem está no banco de reservas, seguem acontecendo em todos os jogos.

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Rogério Ceni tem 15 dias de trabalho, pouco para uma avaliação mais profunda. Entretanto, insiste em manter Léo Pereira no time titular,  e escalou Renê jogando improvisado e “torto”, na lateral direita. Apostas que já se mostraram equivocadas e deixam o sistema defensivo comprometido. Toda partida leva um gol bobo. Inaceitável para um time que investiu tanto e tem a ambição de ganhar tudo que disputa.
Mesmo saindo atrás do placar, o Flamengo não se desesperou e conseguiu o empate logo na sequência. O time carioca foi superior por boa parte do jogo, mas não traduziu isso em gols. Se o Racing fosse um pouquinho melhor teria complicado a vida do Rubro-Negro.
A questão psicológica também já começa a ser um problema. Após o zagueiro Thuler ser expulso já na reta final do jogo, Natan, defensor que nem entrou em campo, conseguiu tomar o cartão vermelho no banco de reservas e será mais um desfalque na partida de volta.
Um empate sem gols já classifica o Flamengo às quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro ainda é favorito para passar de fase, mas pode jogar bem melhor do que nas últimas partidas. Problema que Rogério Ceni tem que resolver.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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