Flamengo empata com o Racing em jogo das oitavas de final da Libertadores

Racing e Flamengo empataram em 1 a 1 pela Libertadores Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Racing e Flamengo protagonizaram uma partida tensa, cheia de alternativas, mas o empate em 1 a 1 no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, nesta terça-feira (24), deixou tudo em aberto para a volta das oitavas de final da Libertadores. Fertoli inaugurou o placar para os mandantes e Gabriel Barbosa respondeu ainda aos 14 minutos do primeiro tempo, e parou por aí - mas não por falta de tentativa. Ao fim do jogo, a Academia teve dois gols anulados e o Fla um, todos por impedimento.

Com o resultado, o time de Rogério Ceni recebe o Racing na próxima terça-feira (01), no Maracanã, com uma pequena vantagem: o empate de 0 a 0 garante o Rubro-Negro nas quartas de final da Copa por conta do gol marcado fora de casa. Quem vencer, avança, por sua vez, enquanto um novo empate em 1 a 1 levará a decisão por pênaltis. Qualquer outro empate serve ao time argentino.

O JOGO

Animado por contar com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa iniciando uma partida juntos após três meses, o Flamengo se viu com um problema ainda no aquecimento: Isla, com dores na coxa direita, não foi a campo e Rogério Ceni optou por improvisar Renê na lateral-direita. Como era de se esperar, a troca fez o time perder ofensividade por aquele lado. Everton Ribeiro, que costuma fazer boa dupla com o chileno, não teve o apoio de Renê.

O maior problema do Rubro-Negro, contudo, foi o mesmo das últimas partidas; a insegurança e as falhas defensivas. Ciente disso, o Racing começou exercendo forte pressão na saída de bola, especialmente em cima de Léo Pereira e Thuler. O início foi problemático para o Flamengo, que viu Fertoli abrir o placar aos 12.

O meia Fabrício Domínguez, aposta certeira de Beccacece para o jogo, deixou Filipe Luís e Gerson para trás e, no vacilo geral da zaga, o camisa 7 do Racing apareceu livre na pequena área para fazer 1 a 0. Diego Alves também vacilou, deixando o espaço entre o seu corpo e a primeira trave, onde a bola passou.

A resposta do Flamengo foi imediata, em lance que fez o torcedor rubro-negro lembrar dos grandes momentos vividos na última temporada. Bruno Henrique arrancou pela esquerda, deixou o marcador para trás e cruzou para Gabigol na área. O camisa 9 não teve dificuldades para empurrar a bola para as redes: 1 a 1 aos 14 minutos. O Racing não conseguiu manter a pressão por todo o tempo, mas seguiu encontrando espaços e foi para o intervalo com mais finalizações (7 a 3), mas, em chutes certos, houve igualdade. Por um lado, Lisandro López fez Diego Alves ir ao chão em cabeçada, enquanto Bruno Henrique acertou a trave.

SEGUNDO TEMPO

O início da segunda etapa foi como o da primeira: Racing marcando o rival em seu campo de ataque. Contudo, o time de Beccacece "trocou de lado", percebendo a dificuldade de Renê em fechar a linha de fundo com o pé direito. Aos cinco minutos, em dois cruzamentos de Mena, Lisandro López já havia tido um gol anulado (corretamente por impedimento) e perdido outra chance clara. Nos dois lances, Léo Pereira e Thuler não conseguiram interceptar os passes.

Pelo Flamengo, quem levou perigo à meta de Arias foi Vitinho, que entrou no lugar de Gabigol aos 11. Contudo, o camisa 11 estava impedido nos dois lances: no primeiro, serviu Arrascaeta que chegou a balançar a rede; no segundo, o goleiro argentino fez boa defesa e espalmou para escanteio, mas já não valia.

A partir dos 25, o Racing aparentou sentir o cansaço. O Flamengo, com maior participação de Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho, passou a dominar as ações ofensivas, mas seguiu vacilando lá atrás. O time argentino chegou a marcar o segundo gol, mas impedimento foi assinalado pelo juiz corretamente.