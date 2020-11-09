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Domènec Torrent fez Flamengo se tornar frágil e sai sem deixar saudades

Demitido nesta segunda-feira (09), treinador não passou nem perto de corresponder às ambições do clube e ainda sofreu goleadas inaceitáveis para o Rubro-Negro

Públicado em 

09 nov 2020 às 16:48
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Dome deixa o comando do Flamengo sem deixar saudades
Dome deixa o comando do Flamengo sem deixar saudades Crédito: Thiago Ribeiro/AGif
O técnico catalão Domènec Torrent doi femitido pela diretoria do Flamengo na tarde desta segunda-feira (09). Se tornou insustentável manter o treinador no comando do elenco depois de tudo que aconteceu. A goleada sofrida por 4 a 0 para o Atlético-MG, neste domingo (08), pelo Brasileirão foi apenas a gota d’água para sacramentar o fim de um trabalho, que em números absolutos nem é ruim, mas que pontualmente se tornou inaceitável para o clube rubro-negro.
Antes de pensar em números é preciso compreender que Dome não correspondeu às ambições do Flamengo. Após a temporada de sucesso em 2019, o clube se preparou e investiu para ser ainda melhor em 2020, o que em poucos momentos foi traduzido no campo de jogo. Os momentos de brilho do Fla insistiram em aparecer apesar de Domènec, muito mais pela qualidade do elenco.

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Mesmo classificado na Copa do Brasil, na Libertadores e no bolo que briga pelo Campeonato Brasileiro, as atuações rubro-negras dão mostras que se não houver uma mudança urgente, esta equipe vai cometar falhas que irão custar muito caro em momentos decisivos. E essa mudança urgente, no entendimento do clube é muito clara: substituir o treinador.
Dome foi anunciado pelo Flamengo no final do mês de julho. Em sua passagem pelo clube, o treinador acumulou 26 jogos, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Sua equipe marcou 42 gols e sofreu 36. O aproveitamento foi de 63,8%. Pesaram negativamente algumas derrotas elásticas: 4 a 0 para o Galo, 4 a 1 para o São Paulo, 3 a 0 para o Atlético-GO, e um 5 a 0 para o Independiente del Valle, na Libertadores.
O treinador catalão não conseguiu ajustar o sistema defensivo, que é o maior ponto fraco do Flamengo. Além de parecer sempre muito confuso na substituições, quando geralmente incha o time de atacantes para ver o que acontece. Deixa o comando do clube sem deixar saudades no torcedor.
A rescisão unilateral vai custar aos cofres do Flamengo cerca de 2,2 milhões de euros, aproximadamente R$ 14 milhões. Rogério Ceni, treinador do Fortaleza, é o alvo da diretoria para ser o novo técnico rubro-negro. Bom nome.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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