Sem alma e sem eficiência, Flamengo foi presa fácil para o São Paulo

Vitinho isolou a cobrança de pênalti e jogou fora qualquer esperança de reação no jogo Crédito: Marco Galvão/Zimel Press/Agência O Globo

À vontade para manter a posse de bola em seus pés, mas incapaz de agredir o adversário. O Flamengo de Rogério Ceni teve 66% de posse de bola no jogo contra o São Paulo, porém mais uma vez não conseguiu traduzir esse controle em bola na rede adversária. Do outro lado do campo, um Tricolor novamente cirúrgico, que soube aproveitar as falhas individuais e coletivas do setor defensivo rubro-negro para matar o jogo.

Mesmo com desfalques importantes na partida (Rodrigo Caio, Filipe Luís, Gabigol e Pedro), e com Éverton Ribeiro no sacrifício durante o segundo tempo após atuar pela Seleção Brasileira , o Flamengo, pelo elenco que tem, não pode jogar tão mal assim. É inacreditável a quantidade de falhas decisivas que o time carioca comete.

Se no jogo de ida, o goleiro Hugo Souza teve falha crucial . Na partida de volta, o setor defensivo voltou a ter uma atuação trágica. Em duas oportunidades, Luciano correu sem marcação entre a defesa e fuzilou as redes. Está fácil entrar na área do Flamengo, independentemente da formação defensiva. No gol de Pablo, Arão recuou de forma irresponsável e entregou a bola no pé do atacante são-paulino.

No ataque, a ineficiência também dá as caras. A equipe gira a bola de um lado para o outro, mas não consegue finalizar com perigo. Das 17 finalizações, apenas cinco foram na direção do gol, e ainda assim sem grandes dificuldades para Volpi. Quando a chance apareceu em penalidade, Vitinho desperdiçou de forma bisonha. Isolou para muito longe do gol. O confronto estava acabado ali, depois assistimos apenas formalidades.

Ainda é cedo para avaliar o trabalho de Rogério Ceni no comando do Fla. Mas até aqui, pouquíssima evolução. Diante do frágil Atlético-GO, no último domingo pelo Brasileirão, também jogou mal. É bom o novo treinador encontrar o caminho que recupere o moral, o DNA campeão e o bom futebol desse elenco. Caso contrário, sua passagem pelo clube será breve.

APOTEOSE DE FERNANDO DINIZ