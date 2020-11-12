Pecados do Flamengo não foram perdoados pelo São Paulo

Brenner marcou os dois gols da vitória do São Paulo, o segundo em falha grave do goleiro Hugo Crédito: Miguel Schincariol/saopaulofc.net

Em um confronto estudado e equilibrado, que marcou 50% de posse de bola para cada equipe, saiu vencedor quem foi mais preciso nas finalizações. O Rubro-Negro finalizou 12 vezes no gol tricolor. Desperdiçou pelo menos duas chances claríssimas, uma com Gabigol e outra com Arrascaeta. Do outro lado, em apenas quatro finalizações, o São Paulo foi capaz de definir a partida.

Em sua estreia no comando do Flamengo, Rogério Ceni armou seu time com uma estratégia muito clara: pressionar a saída de bola adversária. Com quatro atacantes (Gabigol, Bruno Henrique, Michael e Vitinho) e dois meio-campistas (Arão e Gerson), o treinador abriu mão da criação para apostar na marcação sob pressão. E foi assim que o Rubro-Negro criou suas principais chances no primeiro tempo. O ataque roubava a bola na saída de bola do São Paulo e finalizava logo na sequência. Só não chegou ao gol por incompetência na hora do arremate final. Mas sua defesa não ficou exposta, já que o time de Fernando Diniz nem conseguiu chutar ao gol na etapa inicial.

Sem conseguir abrir o placar na primeira etapa. Ceni fez uma substituição no intervalo: tirou Michael e colocou Arrascaeta. A marcação sob pressão logicamente se tornaria menos intensa, e a resposta do São Paulo apareceu logo aos dois minutos do segundo tempo. Sem a pressão de Michael justamente pelo lado direito, pela primeira vez na partida, o Tricolor conseguiu sair tocando pelo setor até Gabriel Sara dar belo passe para Brenner correr nas costas de Gustavo Henrique e finalizar para abrir o placar, no primeiro chute a gol do time paulista na partida.

Entretanto, o time de Fernando Diniz não conseguiu manter a dianteira do placar por muito tempo. Aos três minutos, após corte parcial do ataque rubro-negro, viu Bruno Henrique encontrar Gabigol livre para empatar o jogo. Desta vez, o atacante não perdoou, mas 20 minutos depois foi substituído, certamente por ainda não ter ritmo para jogar o 90 minutos. O meia Thiago Maia entrou em campo e Ceni reorganizou o time para retomar a marcação alta. Mas desta vez não foi suficiente para sua equipe balançar a rede.

A luta do São Paulo, que no geral não teve uma boa atuação, foi recompensada. A pressão na saída de bola forçou Léo Pereira a recuar a bola para Hugo, que não conseguiu se livrar dar marcação de Brenner, que deu números finais ao jogo. Se o time de Fernando Diniz passou longe de ser brilhante, foi eficiente para matar o jogo: simplesmente o que interessa em uma competição de mata-mata.