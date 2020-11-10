Rogério Ceni tem a ambição que o Flamengo precisa, mas chega como aposta

Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo Crédito: Fla TV/Reprodução

Flamengo agiu rápido e já apresentou Rogério Ceni como o novo técnico do clube, após a demissão de Domènec Torrent . O treinador chega credenciado de uma passagem de sucesso no Fortaleza, onde conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro (2018), a Copa do Nordeste (2019) e o bicampeonato cearense, além de ter feito o time se tornar competitivo na Série A do Brasileiro. Entretanto, Ceni chega com status de aposta para fazer esse elenco voltar a ter grandes atuações e conquistar títulos nesta temporada.

Rogério Ceni tem a ambição que o Flamengo precisa. Em suas entrevistas, desde que iniciou sua trajetória como treinador, ele deixa claro que quer ser um técnico de sucesso e que se preparou para isso. Só que o Flamengo é um clube que vive sob pressão de títulos e boas atuações, principalmente pelo histórico recente. Resta saber como ele vai lidar com isso.

A experiência de Rogério em clubes de massa como Cruzeiro e São Paulo não foi das melhores, assim como o ambiente nesses times não era o ideal à época. Situação completamente diferente do momento que vive o Flamengo, que hoje oferece o melhor elenco do país, uma das melhores estruturas de trabalho e a chance de ser campeão em pelo menos três grandes competições.

Em entrevista coletiva concedida o início da tarde desta terça-feira (10), Rogério falou tudo o que o torcedor queria ouvir e também que está motivado para o que considera ser o maior desafio de sua carreira. “Sou muito agradecido ao Fortaleza. O torcedor fica triste, mas acho que compreende o tamanho do desafio. Difícil recusar o Flamengo pela grandeza, estrutura, jogadores que têm aqui, afirmou o treinador que garante estar com fome de títulos. "Todos querem ganhar tudo no futebol. Temos que ver quanto cada um está disposto a se entregar para chegar. É um grupo vencedor. Quem disse que não é possível? Ainda mais com uma torcida tão apaixonada e jogadores de tanta qualidade", completou.

Na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (11), válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Rogério Ceni já estará à beira do gramado para comandar o time. O treinador ainda não sabe qual esquema tático irá implantar no time, mas tem ciência que precisa arrumar a defesa, e depois sim vai pensar em como deixar a equipe mais ofensiva. Inteligente para evitar polêmicas, Rogério também afirmou que Pedro e Gabigol podem atuar juntos no ataque, e também que dará abertura para Diego Alves e Hugo atuarem no gol.