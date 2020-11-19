Virou freguês: Flamengo perde para o São Paulo e dá adeus à Copa do Brasil

Vitinho Crédito: Marcello Zambrana/Agif

O São Paulo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (18), o Tricolor bateu o Flamengo, por 3 a 0, e despachou o Rubro-negro da competição nacional com 5 a 1 no placar agregado. Na próxima fase, a equipe do técnico Fernando Diniz enfrentará o Grêmio, enquanto o time do Rio de Janeiro foca nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

O Flamengo começou melhor na partida, tendo mais a posse da bola, mas desfalcado de suas principais estrelas não conseguiu criar perigo para o goleiro Tiago Volpi. Depois de apenas se defender no primeiro tempo, o Tricolor contou com o faro de artilheiro do atacante Luciano para se garantir nas semifinais da Copa do Brasil após cinco anos.

Na sequência da competição mata-mata, o Tricolor duelará com o Grêmio de Renato Portaluppi, que despachou o Cuiabá também nesta quarta. A partida de ida será disputada no Morumbi, no dia 23 de dezembro, e a definição do finalista será no dia 30 de dezembro, em Porto Alegre.

O JOGO

O primeiro tempo ficou muito abaixo do esperado. Preocupados com a marcação, São Paulo e Flamengo não se arriscaram como de costume e o jogo ficou preso no meio de campo. O Rubro-negro dominou as ações da partida e foi para o intervalo com 67% da posse de bola, mas não conseguiu chegar oferecer perigo real ao gol defendido por Tiago Volpi. Já o goleiro Diego Alves assistiu o confronto e fez apenas uma defesa nos 45 minutos iniciais no Morumbi.

O futebol monótono do primeiro ficou no vestiário. Com um minuto do segundo tempo, o São Paulo conseguiu tirar o zero do marcador. Daniel Alves achou um cruzamento de perna esquerda, nas costas da zaga do Flamengo, e Luciano apareceu livre na cara do goleiro Diego Alves para colocar a bola no fundo da rede. O assistente chegou a invalidar o lance, mas o VAR confirmou o gol são-paulino, já que o lateral Renê estava dando condição.

O camisa 11 do São Paulo estava em noite inspirada. Depois de marcar o primeiro demonstrando um grande senso de centroavante na área adversário, Luciano repetiu a dose nove minutos depois. Em jogada trabalhada pela esquerda, Reinaldo cruzou em direção ao meio da área, a zaga do Flamengo deu espaço e Luciano apareceu livre para cabecear forte: 2 a 0.

Precisando de três gols para manter viva a esperança de classificação, o Flamengo se lançou ao ataque. Em um cruzamento na área adversária, Willian Arão subiu mais do que Brenner e tentou fazer o passe pelo alto, mas o atacante são-paulino acabou desviando com a mão. O árbitro marcou o pênalti e o Mengão teve a chance de encostar no placar, mas Vitinho desperdiçou a cobrança ao isolar a bola.

Encolhido na defesa, o São Paulo esperava um erro do Flamengo para marcar o terceiro gol. Em um erro de passe de Willian Arão, o Tricolor garantiu a vitória larga no Morumbi. Daniel Alves pressionou o meio-campista rubro-negro, a bola sobrou o atacante Pablo que, mesmo marcado por três defensores, entrou na área adversária e deu um toque de classe para dar números finais ao jogo.