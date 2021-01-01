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Ano novo, solução velha: Vasco aposta em Luxemburgo como tábua de salvação

Treinador chega com contrato até o fim do Brasileirão e terá a missão de livrar o time do rebaixamento. Será que ele consegue?

Públicado em 

01 jan 2021 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vanderlei Luxemburgo assume o comando do Vasco pela segunda vez
Vanderlei Luxemburgo assume o comando do Vasco pela segunda vez Crédito: Carlos Gregório/Vasco
No processo de escolha de um novo treinador após a demissão do português Ricardo Sá Pinto, o Vasco olhou para seu passado recente e tentou contratar um técnico que já deu ao menos alguma alegria à sua torcida. Primeiro tentou Zé Ricardo, que comandou o clube em 2017, quando o cruz-maltino teve seu melhor desempenho no Brasileirão, nos últimos anos, e se classificou à Libertadores. Mas ele recusou. Restou então recorrer a Vanderlei Luxemburgo, que não flertou com a degola quando esteve à frente do clube no ano passado e fora isso entregou muito pouco, mas o suficiente para cativar muitos cruz-maltinos. Praticamente única opção possível para a diretoria, o bom e velho Luxa é o novo técnico do Gigante da Colina.
Em 2021, o Vasco espera não repetir 2020, que foi um ano terrível para o clube. Na temporada que passou, o time carioca teve três técnicos: Abel Braga, Ramon Menezes e Ricardo Sá Pinto. Dois deles (Abel e Sá Pinto) nem sequer receberam salários. O que deixa o time cruz-maltino sem nenhuma força no mercado. Afinal, quem vai querer assumir um clube que não paga salários, tem um elenco limitado e corre o risco de rebaixamento? Luxemburgo foi o único que não só aceitou, mas que se apresentou ao desafio. Por isso, será o treinador do clube.

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Luxemburgo chega ao Vasco após um ano muito questionado no Palmeiras. No time alviverde, onde permaneceu até outubro de 2020, foi campeão do Paulistão e se classificou em outras competições, mas mesmo com um elenco qualificado nas mãos, não conseguiu fazer a equipe apresentar o um bom futebol. O sucesso de Abel Ferreira, seu sucessor no Verdão, só prova o quanto Luxa foi mal no time paulista.
Com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, Luxemburgo chegou falando o que a torcida quer ouvir. Em suas redes sociais, afirmou que vê a chance no Vasco como uma “convocação”, uma oportunidade para repetir “o bom trabalho que foi realizado em 2019”, mas que na verdade nem foi tão bom assim. Luxa comandou o Gigante da Colina em 37 jogos e acumulou 15 vitórias, 12 empates e dez derrotas: aproveitamento de 51,35%.
Vanderlei Luxemburgo será apresentado oficialmente no próximo sábado (02) e inicia os treinos de um Vasco que ocupa a 17º colocação do Brasileiro e possui 29% de chances de ser rebaixado. O treinador terá 12 jogos para cumprir uma única missão: fazer o time escapar do que pode vir a ser o quarto rebaixamento em sua história. O Gigante da Colina não tem o time dos sonhos, mas também não é equipe para habitar o Z-4. Logo, a meta de Luxa não é lá das mais ousadas, o que faz o sucesso ser perfeitamente possível.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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