Ano novo, solução velha: Vasco aposta em Luxemburgo como tábua de salvação

Vanderlei Luxemburgo assume o comando do Vasco pela segunda vez Crédito: Carlos Gregório/Vasco

Em 2021, o Vasco espera não repetir 2020, que foi um ano terrível para o clube. Na temporada que passou, o time carioca teve três técnicos: Abel Braga, Ramon Menezes e Ricardo Sá Pinto. Dois deles (Abel e Sá Pinto) nem sequer receberam salários. O que deixa o time cruz-maltino sem nenhuma força no mercado. Afinal, quem vai querer assumir um clube que não paga salários, tem um elenco limitado e corre o risco de rebaixamento? Luxemburgo foi o único que não só aceitou, mas que se apresentou ao desafio. Por isso, será o treinador do clube.

Luxemburgo chega ao Vasco após um ano muito questionado no Palmeiras. No time alviverde, onde permaneceu até outubro de 2020, foi campeão do Paulistão e se classificou em outras competições, mas mesmo com um elenco qualificado nas mãos, não conseguiu fazer a equipe apresentar o um bom futebol. O sucesso de Abel Ferreira, seu sucessor no Verdão, só prova o quanto Luxa foi mal no time paulista.

Com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro , Luxemburgo chegou falando o que a torcida quer ouvir. Em suas redes sociais, afirmou que vê a chance no Vasco como uma “convocação”, uma oportunidade para repetir “o bom trabalho que foi realizado em 2019”, mas que na verdade nem foi tão bom assim. Luxa comandou o Gigante da Colina em 37 jogos e acumulou 15 vitórias, 12 empates e dez derrotas: aproveitamento de 51,35%.

Estou de volta ao Vasco da Gama. pic.twitter.com/jeYyEERYKL — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) December 31, 2020