Sem sotaque português: Vasco demite Ricardo Sá Pinto e Zé Ricardo deve assumir

Chegou o fim da linha para Ricardo Sá Pinto no Vasco. O treinador português foi demitido após reunião ao longo da última segunda-feira, entre o atual presidente do clube, Alexandre Campello, o atual vice-presidente de futebol, José Luis Moreira - este um dos únicos defensores do trabalho do ex-atacante até então - e o mandatário eleito, Jorge Salgado. Para o lugar dele, Zé Ricardo é o favorito para assumir.Sá Pinto deixa o Vasco com três vitórias (duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Sul-Americana) em 15 partidas. Ele substituiu Ramon Menezes, que foi sacado em meio à queda de rendimento de uma equipe que chegou a liderar a principal competição do país.