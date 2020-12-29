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Sem sotaque português: Vasco demite Ricardo Sá Pinto e Zé Ricardo deve assumir

Decisão foi tomada por Campello, José Luis Moreira e o próximo presidente, Jorge Salgado, diante do baixo rendimento da equipe e da briga contra o rebaixamento. Se confirmada, será a segunda passagem do carioca pela Colina...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 11:20
Crédito: Ricardo Sá Pinto venceu três jogos de 15 à frente do Cruz-Maltino em dois meses de trabalho (AFP
Chegou o fim da linha para Ricardo Sá Pinto no Vasco. O treinador português foi demitido após reunião ao longo da última segunda-feira, entre o atual presidente do clube, Alexandre Campello, o atual vice-presidente de futebol, José Luis Moreira - este um dos únicos defensores do trabalho do ex-atacante até então - e o mandatário eleito, Jorge Salgado. Para o lugar dele, Zé Ricardo é o favorito para assumir.Sá Pinto deixa o Vasco com três vitórias (duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Sul-Americana) em 15 partidas. Ele substituiu Ramon Menezes, que foi sacado em meio à queda de rendimento de uma equipe que chegou a liderar a principal competição do país.
Mas com Sá Pinto o time despencou na tabela e o rendimento passou longe de melhorar. Pouco se viu de avanço na equipe. Além dele, deixam o clube os auxiliares diretos. A comissão portuguesa que ficou cerca de dois meses era uma das que tinham um dos maiores salários no Brasil.
O Vasco, agora, corre para confirmar um novo treinador. A equipe está na 17ª posição, com 28 pontos.
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