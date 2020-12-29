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Caiu

Com desempenho brochante, Sá Pinto sai do Vasco sem deixar saudades

Sob o comando do português, Cruz-Maltino piorou e venceu apenas três jogos em 15 disputados. Por outro lado, diretoria desrespeitou o treinador ao não pagar nenhum salário no período de dois meses

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 15:05

Públicado em 

29 dez 2020 às 15:05
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Ricardo Sá Pinto foi demitido do Gigante da Colina na manhã desta terça-feira (29)
Ricardo Sá Pinto foi demitido pela diretoria do Vasco após maus resultados Crédito: RAFAEL RIBEIRO/VASCO
O Pinto caiu! O técnico Ricardo Sá Pinto foi demitido pela diretoria do Vasco nesta terça-feira (29). A escolha pelo desligamento do treinador português se justifica pelo seu desempenho ruim à frente do time. Em 15 jogos, ele acumulou 6 derrotas, 6 empates e apenas 3 vitórias, e ainda uma dolorosa eliminação na Copa Sul-Americana para o frágil Defensa y Justicia-ARG, em pleno São Januário. A decisão é justa, pois não havia mais estimulantes capazes de mantê-lo firme no comando cruz-maltino.
Empolgação, muita transpiração, mas pouco resultado. Este foi Ricardo Sá Pinto no comando do Vasco. Vale lembrar que quando chegou para substituir Ramon Menezes, o português foi a única solução viável após a diretoria cruz-maltina receber muitas negativas. Ninguém queria assumir o time de um clube que não paga salários, vive ano politicamente conturbado e tem um elenco limitado. O técnico foi oferecido e o clube aceitou.

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Se fora de campo, Sá Pinto, que nesses dois meses de clube nem recebeu salário, encontrou um ambiente desfavorável, à beira do gramado ele carrega pecados imperdoáveis. Sob seu comando, o time piorou e suas decisões são muito questionáveis. Aposta excessiva em Ribamar, deixar Tales Magno e Leo Gil no banco em jogos importantes. Inventou algumas vezes nas escalações e nas substituições, e viu seu time ser goleado até pelo Ceará, dentro de casa. Inadmissível.
Em determinado momento, Sá Pinto até acenou com uma evolução. Escalou o time com três zagueiros, e por alguns jogos, conseguiu deixar a equipe segura. Mas isso logo ruiu. Não demorou muito e os adversários encontraram o caminho do gol. Já no ataque, o técnico português não conseguiu fazer o time evoluir. Se o elenco não lhe oferecia grandes possibilidades além de Cano, era preciso ter ao menos organização, mas nem isso foi visto.
O Vasco tem um time limitado, e isso é fato. Mas não é equipe para ser rebaixada no Campeonato Brasileiro. Tem elenco melhor do que alguns rivais que estão à sua frente na tabela. Quem chegar, hoje o mais cotado é Zé Ricardo, terá essa única missão: livrar o time da degola. É possível.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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