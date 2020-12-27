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Brasileirão

Calculadora na mão: risco do Botafogo cair é de 85%; Vasco tem 23% de chances

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, 12 clubes correm o risco de rebaixamento no Brasileirão. Confira as possibilidades

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 dez 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza Filipe Souza
Botafogo e Vasco empataram em 0 a 0 o jogo de volta das Quarta Fase da Copa do Brasil
Botafogo e Vasco estão na zona de rebaixamento do Brasileiro e precisam reagir Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Dentre as lutas que se acirram nesta reta final de Campeonato Brasileiro, a mais dramática é a batalha para escapar do rebaixamento. Neste caso, o insucesso significa uma queda financeira significativa na próxima temporada, já que a cota de TV da Série B é menor que na Série A, e o poder de investimento e negociação diminui. Isso sem falar na vergonha que é para o clube e para seu torcedor, que em um ano de pandemia não pode nem apoiar o time do coração de perto e ainda é obrigado a lidar com as piadinhas das torcidas rivais.
Dos 20 clubes do Brasileirão, quatro serão rebaixados à Segunda Divisão nacional. Para times médios, um acontecimento até normal, mas para os grandes clubes do país trata-se de uma enorme mancha na história. As previsões matemáticas desta temporada apontam que 12 equipes ainda correm risco de rebaixamento e terão que lutar contra esse fantasma nessas últimas doze rodadas.

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  • De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, os times que correm risco de rebaixamento são os seguintes.  

  • Coritiba: 94%
  • Botafogo: 85%
  • Goiás: 88%
  • Vasco: 23%
  • Bahia: 32%
  • Sport: 31%
  • Fortaleza: 20% 
  • Bragantino: 12%
  • Athletico-PR: 10%
  • Atlético-GO: 3%
  • Ceará: 1%
  • Corinthians: 1%
Ao visualizar os números, é possível perceber que Coritiba, Botafogo, e Goiás estão com a corda no pescoço, e apenas um desempenho que não tiveram até agora será capaz de livra-los da degola. Ou seja, quase um milagre. Vasco, Bahia, Sport, Fortaleza, Bragantino e Athletico-PR devem lutar, uns mais e outros menos, até a última rodada para ver quem consegue escapar desta última vaga que leva à Série B do Campeonato Brasileiro. Já Atlético-GO, Ceará e Corinthians vão sobreviver sem sustos.
Botafogo empata com o Ceará. Os gols foram marcados por Honda e Matheus Babi
Em 26 partidas, o Botafogo venceu apenas 4 no Brasileirão Crédito: Vítor Silva/ BFR
Botafogo e Vasco venceram seus últimos jogos no Brasileiro, mas as duas equipes vivem um drama na competição. O Glorioso conseguiu sair de campo com os três pontos apenas quatro vezes em 26 jogos. Sua situação é muito difícil, pois tem que vencer pelo menos 7 dos 12 jogos que restam e ainda torcer por tropeços dos rivais. O técnico Eduardo Barroca tenta arrumar a casa em um ano que o clube trocou de técnico três vezes e não conseguiu dar continuidade a nenhum trabalho. A missão ainda não é impossível, mas é muito difícil.
Já o time cruz-maltino também vai penar se quiser escapar do quarto rebaixamento de sua história. Principalmente depois de dar adeus ao meia Benítez, um de seus principais jogadores nesta temporada. O elenco do Vasco é muito limitado e não vai conseguir substituir o jogador à altura nesta reta final, quando precisará vencer pelo menos seis jogos e contar com percalços nos caminhos dos adversários diretos na luta contra a degola.
O Gigante da Colina, que tem um jogo a menos que os rivais, terá uma sequência de cinco partidas contra equipes que estão mal na tabela: Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Coritiba e Bragantino. Esses duelos vão ditar o destino do Vasco no Brasileirão. A reação precisa ser imediata.

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Filipe Souza

Filipe Souza Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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