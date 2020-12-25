Calculadora na mão: Flamengo tem 23% de chances de ser campeão brasileiro

Em pleno Natal, em uma temporada normal, o calendário do futebol
nacional estaria encerrado e todos já conheceriam o grande campeão do Campeonato Brasileiro
há pelo menos uns 15 dias. Entretanto, em um ano completamente atípico, o Brasileirão vai entrar em sua reta final, tempo em que os protagonistas já estão estabelecidos e vão buscar seus objetivos, que variam entre o título, uma vaga na Libertadores ou até mesmo escapar do temível rebaixamento.
Nesta época, a matemática e as previsões entram em campo. Comissões técnicas ganham a calculadora como uma aliada para contabilizar as combinações possíveis que levam ao sucesso e secar os adversários. A 12 rodadas do fim, o Brasileirão ainda tem sete clubes com possibilidades de levantar a taça.
Em breve análise ao ver os números, é possível perceber que há apenas dois grandes candidatos ao título: São Paulo e Flamengo. Terceiro colocado, o Atlético-MG corre por fora para tentar surpreender. Internacional, Grêmio, Palmeiras e Fluminense estão na lista por mera questão estatística.
Com 53 pontos, cinco de vantagem para o vice-líder Flamengo, o São Paulo ainda terá um árduo caminho para chegar ao título. De seus 12 jogos restantes, seis são contra equipes que estão entre às oito melhores na tabela: Fluminense, Santos, Internacional, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Sem contar que o time comandado por Fernando Diniz, apesar de vir jogando muito bem, dividirá seus esforços na Copa do Brasil, competição em que disputa pelo menos até a próxima quarta-feira (30) e pode desgastar o elenco fisicamente.
Já o Flamengo possui 48 pontos, mas pode se apegar ao foco exclusivo no Brasileirão e ao fato de ter um jogo a menos que o Tricolor Paulista, o que faz com que hoje a diferença virtual seja apenas de dois pontos. O caminho rubro-negro até o título tem um confronto mais complicado a menos que o do rival direto: Fluminense, Palmeiras, Grêmio (partida atrasada) Internacional e o próprio São Paulo serão os desafios.
Curiosamente, São Paulo e Flamengo se enfrentam no Morumbi na última rodada do Brasileirão, jogo que pode ser transformado em uma “final dos pontos corridos”. Por isso, ambas as equipes dependem exclusivamente de suas forças para chegarem ao título. O Tricolor precisa vencer seus jogos para manter a dianteira, enquanto o Rubro-Negro, se conquistar os três pontos no jogo atrasado contra o Grêmio e nas demais partidas, chegará a última rodada (duelo contra o rival paulista) com a obrigação da vitória para conseguir chegar ao topo da tabela e consequentemente conquistar o título.