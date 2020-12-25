Calculadora na mão: Flamengo tem 23% de chances de ser campeão brasileiro

Técnico do Flamengo, Rogério Ceni quer conduzir seu time ao título do Campeonato Brasileiro Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em pleno Natal, em uma temporada normal, o calendário do futebol nacional estaria encerrado e todos já conheceriam o grande campeão do Campeonato Brasileiro há pelo menos uns 15 dias. Entretanto, em um ano completamente atípico, o Brasileirão vai entrar em sua reta final, tempo em que os protagonistas já estão estabelecidos e vão buscar seus objetivos, que variam entre o título, uma vaga na Libertadores ou até mesmo escapar do temível rebaixamento.

Nesta época, a matemática e as previsões entram em campo. Comissões técnicas ganham a calculadora como uma aliada para contabilizar as combinações possíveis que levam ao sucesso e secar os adversários. A 12 rodadas do fim, o Brasileirão ainda tem sete clubes com possibilidades de levantar a taça.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, os percentuais de chances de título são os seguintes.





São Paulo: 65%

65% Flamengo: 23%

23% Atlético-MG: 6%

6% Internacional: 2%

2% Grêmio: 2%

2% Palmeiras: 1%

1% Fluminense: 1%

Em breve análise ao ver os números, é possível perceber que há apenas dois grandes candidatos ao título: São Paulo e Flamengo. Terceiro colocado, o Atlético-MG corre por fora para tentar surpreender. Internacional, Grêmio, Palmeiras e Fluminense estão na lista por mera questão estatística.

O Sao Paulo, que deixou o Flamengo pelo caminho na Copa do Brasil, é o grande favorito ao título do Brasileirão Crédito: Miguel Schincariol/saopaulofc.net

Com 53 pontos, cinco de vantagem para o vice-líder Flamengo, o São Paulo ainda terá um árduo caminho para chegar ao título. De seus 12 jogos restantes, seis são contra equipes que estão entre às oito melhores na tabela: Fluminense, Santos, Internacional, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Sem contar que o time comandado por Fernando Diniz, apesar de vir jogando muito bem, dividirá seus esforços na Copa do Brasil, competição em que disputa pelo menos até a próxima quarta-feira (30) e pode desgastar o elenco fisicamente.

Já o Flamengo possui 48 pontos, mas pode se apegar ao foco exclusivo no Brasileirão e ao fato de ter um jogo a menos que o Tricolor Paulista, o que faz com que hoje a diferença virtual seja apenas de dois pontos. O caminho rubro-negro até o título tem um confronto mais complicado a menos que o do rival direto: Fluminense, Palmeiras, Grêmio (partida atrasada) Internacional e o próprio São Paulo serão os desafios.