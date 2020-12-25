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Matemática

Calculadora na mão: Flamengo tem 23% de chances de ser campeão brasileiro

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, sete clubes ainda podem sonhar com o título. Confira as possibilidades

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 dez 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Rogerio Ceni, Flamengo
Técnico do Flamengo, Rogério Ceni quer conduzir seu time ao título do Campeonato Brasileiro Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em pleno Natal, em uma temporada normal, o calendário do futebol nacional estaria encerrado e todos já conheceriam o grande campeão do Campeonato Brasileiro há pelo menos uns 15 dias. Entretanto, em um ano completamente atípico, o Brasileirão vai entrar em sua reta final, tempo em que os protagonistas já estão estabelecidos e vão buscar seus objetivos, que variam entre o título, uma vaga na Libertadores ou até mesmo escapar do temível rebaixamento.
Nesta época, a matemática e as previsões entram em campo. Comissões técnicas ganham a calculadora como uma aliada para contabilizar as combinações possíveis que levam ao sucesso e secar os adversários. A 12 rodadas do fim, o Brasileirão ainda tem sete clubes com possibilidades de levantar a taça.

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  • De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, os percentuais de chances de título são os seguintes.  

  • São Paulo: 65%
  • Flamengo: 23%
  • Atlético-MG: 6%
  • Internacional: 2%
  • Grêmio: 2%
  • Palmeiras: 1%
  • Fluminense: 1%
Em breve análise ao ver os números, é possível perceber que há apenas dois grandes candidatos ao título: São Paulo e Flamengo. Terceiro colocado, o Atlético-MG corre por fora para tentar surpreender. Internacional, Grêmio, Palmeiras e Fluminense estão na lista por mera questão estatística.
Brenner marcou os dois gols da vitória do São Paulo, o segundo em falha grave do goleiro Hugo
O Sao Paulo, que deixou o Flamengo pelo caminho na Copa do Brasil, é o grande favorito ao título do Brasileirão Crédito: Miguel Schincariol/saopaulofc.net
Com 53 pontos, cinco de vantagem para o vice-líder Flamengo, o São Paulo ainda terá um árduo caminho para chegar ao título. De seus 12 jogos restantes, seis são contra equipes que estão entre às oito melhores na tabela: Fluminense, Santos, Internacional, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Sem contar que o time comandado por Fernando Diniz, apesar de vir jogando muito bem, dividirá seus esforços na Copa do Brasil, competição em que disputa pelo menos até a próxima quarta-feira (30) e pode desgastar o elenco fisicamente.
Já o Flamengo possui 48 pontos, mas pode se apegar ao foco exclusivo no Brasileirão e ao fato de ter um jogo a menos que o Tricolor Paulista, o que faz com que hoje a diferença virtual seja apenas de dois pontos. O caminho rubro-negro até o título tem um confronto mais complicado a menos que o do rival direto: Fluminense, Palmeiras, Grêmio (partida atrasada) Internacional e o próprio São Paulo serão os desafios.
Curiosamente, São Paulo e Flamengo se enfrentam no Morumbi na última rodada do Brasileirão, jogo que pode ser transformado em uma “final dos pontos corridos”. Por isso, ambas as equipes dependem exclusivamente de suas forças para chegarem ao título. O Tricolor precisa vencer seus jogos para manter a dianteira, enquanto o Rubro-Negro, se conquistar os três pontos no jogo atrasado contra o Grêmio e nas demais partidas, chegará a última rodada (duelo contra o rival paulista) com a obrigação da vitória para conseguir chegar ao topo da tabela e consequentemente conquistar o título. 

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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