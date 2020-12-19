Botafogo em dia decisivo para iniciar reação ou encomendar um caixão

Botafogo precisa se concentrar e jogar bola para buscar a vitória diante do Coritiba Crédito: Vítor Silva/ BFR

Último colocado do Campeonato Brasileiro com apenas 20 pontos, números equivalentes a uma campanha que acumula 11 derrotas, 11 empates e somente 3 vitórias, o Botafogo enfrenta o Coritiba neste sábado (19), às 21h, no Estádio Couto Pereira. A missão é óbvia: deixar o campo de jogo com uma vitória sobre o rival direto na triste luta contra o rebaixamento.

A partida válida pela 26ª rodada da competição nacional é de caráter decisivo para o Glorioso, que em seus 13 jogos restantes precisa vencer ao menos 8 para ficar entre 43 e 45 pontos, números que geralmente livram um time da degola. O Coxa, rival da noite, também é um dos piores times do campeonato, por isso não há confronto melhor para se vislumbrar uma arrancada para a reação, já que uma eventual vitória também prejudicaria o adversário.

Mas o que pode levar o torcedor botafoguense a acreditar que seu time pode buscar essa reação na tabela? De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Alvinegro possui 92% de chances de ser rebaixado. Se em 25 jogos só ganhou três, como pensar que nesta reta final pode ganhar 8? Sim, o Botafogo já está no fundo do poço. O que resta é lutar para realizar essa missão impossível.

Se há um fio de esperança para o Glorioso, está no fato do Coritiba ser o dono do pior ataque do campeonato. A falta de intimidade coxa branca com as redes é um alento para o Botafogo de Eduardo Barroca, que inclusive apresentou leve melhora na partida contra o Inter. Deixou o gramado derrotado porque foi prejudicado com a não expulsão de Rodinei, que claramente tocou a mão na bola e mereceu o segundo cartão amarelo e consequentemente a expulsão. Além é claro, da desatenção do lateral Kevin ao entregar um gol para o rival.

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Uma vitória sobre o Coritiba recuperaria o moral do elenco em um momento interessante para o clube, já que a sequência na competição é diante de adversários bem limitados: Corinthians, Athletico-PR e Vasco. Por isso o duelo deste sábado é tão importante. Esse será o momento menos difícil nessa caminhada que pode levar à redenção. Se não reagir agora, pode esquecer. Não haverá misericórdia e a equipe será rebaixada pela terceira vez em sua história.