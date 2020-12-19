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À espera de um milagre

Botafogo em dia decisivo para iniciar reação ou encomendar um caixão

Glorioso tem 92% de chances de ser rebaixado para a Série B e precisa vencer pelo menos 8 dos 13 jogos restantes para reverter esse quadro. Duelo contra o Coritiba é fundamental nessa história

Públicado em 

19 dez 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Botafogo empata com o Ceará. Os gols foram marcados por Honda e Matheus Babi
Botafogo precisa se concentrar e jogar bola para buscar a vitória diante do Coritiba Crédito: Vítor Silva/ BFR
Último colocado do Campeonato Brasileiro com apenas 20 pontos, números equivalentes a uma campanha que acumula 11 derrotas, 11 empates e somente 3 vitórias, o Botafogo enfrenta o Coritiba neste sábado (19), às 21h, no Estádio Couto Pereira. A missão é óbvia: deixar o campo de jogo com uma vitória sobre o rival direto na triste luta contra o rebaixamento.
A partida válida pela 26ª rodada da competição nacional é de caráter decisivo para o Glorioso, que em seus 13 jogos restantes precisa vencer ao menos 8 para ficar entre 43 e 45 pontos, números que geralmente livram um time da degola. O Coxa, rival da noite, também é um dos piores times do campeonato, por isso não há confronto melhor para se vislumbrar uma arrancada para a reação, já que uma eventual vitória também prejudicaria o adversário. 

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Mas o que pode levar o torcedor botafoguense a acreditar que seu time pode buscar essa reação na tabela? De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Alvinegro possui 92% de chances de ser rebaixado. Se em 25 jogos só ganhou três, como pensar que nesta reta final pode ganhar 8? Sim, o Botafogo já está no fundo do poço. O que resta é lutar para realizar essa missão impossível.
Se há um fio de esperança para o Glorioso, está no fato do Coritiba ser o dono do pior ataque do campeonato. A falta de intimidade coxa branca com as redes é um alento para o Botafogo de Eduardo Barroca, que inclusive apresentou leve melhora na partida contra o Inter. Deixou o gramado derrotado porque foi prejudicado com a não expulsão de Rodinei, que claramente tocou a mão na bola e mereceu o segundo cartão amarelo e consequentemente a expulsão. Além é claro, da desatenção do lateral Kevin ao entregar um gol para o rival.

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Uma vitória sobre o Coritiba recuperaria o moral do elenco em um momento interessante para o clube, já que a sequência na competição é diante de adversários bem limitados: Corinthians, Athletico-PR e Vasco. Por isso o duelo deste sábado é tão importante. Esse será o momento menos difícil nessa caminhada que pode levar à redenção. Se não reagir agora, pode esquecer. Não haverá misericórdia e a equipe será rebaixada pela terceira vez em sua história.
E um novo rebaixamento pode ser traumático. O clube, que já tem uma situação financeira caótica, verá sua cota de TV diminuir, assim como seus já poucos patrocinadores. Logo, em 2021, o retorno para a Série A será dificílimo. Algo parecido com o que vive o Cruzeiro atualmente na Série B, que corre um sério risco de não conseguir retornar à elite. Se chegar a esse ponto, o futuro pode se mostrar cruel com o Glorioso.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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