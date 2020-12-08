Técnico x clube: quem fica na mão se sente traído, mas o jogo é assim

Odair Hellmann deixou o Fluminense para comandar o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Antes de iniciarmos uma análise ou buscar uma conclusão definitiva sobre o assunto desta coluna, gostaria que você leitor, que gentilmente se propõe a acompanhar esse texto, faça um breve exercício: imagine que você, profissional já empregado na sua área de atuação, receba uma proposta de uma empresa concorrente da qual você trabalha, e ao se deparar com a sugestão do contrato observa que estão dispostos a lhe pagar mais do que o dobro do seu atual salário. E aí? Você permaneceria na empresa onde atua, ou trocaria de crachá sem olhar para trás? Qual seria a sua decisão?

No entanto, toda vez que acontece um caso parecido como o de Odair Hellmann, o mundo do futebol levanta uma velha discussão pautada sempre pela decepção do lado que se sente o perdedor da negociação. Quando o clube oferece tempo de trabalho ao treinador, mas o técnico aproveita uma proposta “irrecusável”, geralmente diretoria e torcida se sentem traídos e julgam o ex-comandante como mercenário e outros adjetivos pejorativos.

Quando a situação é oposta: casos em que os treinadores pedem tranquilidade para trabalhar, mas são demitidos quando os resultados não aparecem, esses mesmos técnicos reclamam que não são valorizados, e tacham dirigentes de “resultadistas”, imediatistas e por aí vai. Mas o que temos são situações de mercado, onde profissionais e clubes possuem o direito de escolha a qualquer momento e, desde que cumpram com as cláusulas contratuais, cada um que siga seu caminho e suas convicções. São negócios.

Porém, o futebol não é uma empresa “normal”. Clubes ainda são instituições movidas por paixões, pelo sentimento de pertencimento do torcedor fiel. Por isso a mágoa. Nesse caso específico do Fluminense , Talvez doa no coração do tricolor e de parte da diretoria que lutou pela permanência de Odair Hellmann, o fato dele ter tido suporte dos dirigentes e não ter sido demitido no momento difícil. Afinal, o treinador que ganhou a torcida recentemente, foi muito criticado ao ser eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

“Quando não tem a vitória, eles crescem, ficam com a unha desse tamanho. Não fazem avaliação do que está acontecendo, de um clube que vem de dificuldade financeira há anos, que o presidente Mário Bittencourt assumiu pagando 10 salários em sete meses. É um processo. Não existe mágica, nem na vida e principalmente no futebol. E principalmente sem dinheiro. É um processo lento, difícil, porque vai ter oscilações, derrotas. É aí que tem que ter força, convicção. Essas coisas atrapalham muito ao Fluminense”, declarou.