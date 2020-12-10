Paolo Rossi: um dos responsáveis pela mudança de estilo da Seleção Brasileira

Paolo Rossi acabou se tornando responsável por uma mudança de filosofia no futebol da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/TV Globo

Rossi, que faleceu aos 64 anos, vítima de um câncer de pulmão, foi o carrasco de uma das gerações mais talentosas do futebol brasileiro. O esquadrão comandado por Telê Santana, que tinha em campo nomes como Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, foi derrotado pela Itália por 3 a 2 no confronto equivalente às quartas de final do Mundial. Naquela partida, o atacante marcou os três gols da Azurra e enterrou o sonho do tetra do Brasil. Após a dolorosa derrota, começava uma mudança de filosofia no futebol da Seleção Brasileira.

"As pessoas ficaram com a impressão de que o time jogou bonito, que era tecnicamente muito bom, mas não ganhou. Então o pensamento depois disso foi de que a filosofia precisava mudar para que o Brasil voltasse a ser campeão”, declarou Zico em entrevista ao documentário The Burden of Beauty, à Rádio da BBC, em 2014.

Após a apoteose de Paolo Rossi no jogo que para os brasileiros ficou marcado como a “Tragédia do Sarriá”, tamanha a decepção em ver quele time ser eliminado, teve início a transição do futebol arte para o futebol de resultado. Plasticidade, talento e técnica não deixaram de ser importantes, mas em alguns momentos ficaram de lado para imposição física e esquemas táticos rígidos. O Brasil perdeu um pouco de identidade.

Seleção Brasileira de 82 estava recheada de craques, mas caiu para a Itália de Paolo Rossi Crédito: Acervo CBF

Em 1986, no México, ainda com Telê no comando, Sócrates em campo e Zico longe de suas melhores condições físicas, o último suspiro de um time talentoso parou na França de Platini, mais uma vez nas quartas de final. Era a gota d’água. A Copa de 1990 consolidou o estilo truculento, mas o Brasil não passou perto do título. Caiu para a Argentina de Maradona e Caniggia nas oitavas de final.

Mas em 1994, veio a resposta que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tanto esperava. Nos Estados Unidos, o pragmático time de Carlos Alberto Parreira venceu a Copa. Um time operário, que tinha em Romário sua referência ofensiva. O Baixinho, como sempre, foi genial e o grande nome daquele mundial. Título mais na garra e na raça do que na técnica. E curiosamente sobre a Itália, país de Paolo Rossi.

Já em 2002, a conquista do penta. Apesar de uma geração com mais talento com os expoentes em Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, um Brasil que foi campeão no coração. O time de Felipão atuava com três zagueiros e dois volantes, sendo um (Gilberto Silva) praticamente exclusivo para a marcação. Ainda bem que a linha de frente resolveu. Mais uma vez o Brasil não foi brilhante, mas foi campeão. Seguindo com a eterna discussão, que começou lá na derrota de 82 e perdura até hoje, momento em que a Seleção luta para reencontrar o caminho dos títulos.

CARREIRA DE PAOLO ROSSI

Paolo Rossi foi o grande nome da seleção da Itália na conquista do terceiro título mundial da Azzurra, em 1982. Na Copa, em que o atacante fez história ao marcar três vezes contra a Seleção Brasileira, faturou também a Bola de Ouro da Copa e a artilharia do Mundial em 82. Foi o melhor momento da carreira de Rossi, que chegou a ir à Copa de 1986, mas não entrou em campo.

No futebol italiano, Paolo Rossi defendeu a Juventus, o Vicenza, o Perugia, o Milan e o Verona. Foi na "Velha Senhora" onde ele teve mais sucesso. Conquistou a então Copa dos Campeões da Uefa, a Recopa Europeia, a Supercopa Europeia, a Copa da Itália e duas vezes o Campeonato Italiano.