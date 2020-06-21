Veja como A Gazeta noticiou o tricampeonato da Seleção em 70

Há 50 anos, o Brasil venceu a Itália por 4 a 1 na grande final da Copa do Mundo de 1970, disputada no México, e conquistou o marcante tricampeonato. Cada vitória até a conquista foi registrada nas páginas do Jornal A Gazeta. Embarque nesse pequeno túnel do tempo e veja como o título do Brasil de Pelé, Jairzinho, e do zagueiro capixaba Fontana, foi retratado naquele mágico mês de junho.
Após o time brasileiro ser eliminado na primeira fase da Copa de 1966, a torcida esperava uma campanha melhor na Copa de 70. A Seleção chegava ao México com uma geração recheada de craques e queria fazer bonito. Pelé era a principal estrela do esquadrão comandado por Zagallo. Em seus pés estava a esperança de chegar ao tricampeonato. E logo de cara, a equipe não decepcionou. Foram três vitórias na primeira fase.
Após o aproveitamento de 100% na primeira fase, a Seleção embalou de vez e apresentou um futebol de entusiasmar os torcedores. Nas quartas de final, o Peru foi presa fácil. Já nas quartas, o Uruguai, algoz na Copa de 50, em pleno Maracanã, foi o fantasma a ser exorcizado. Na final, uma Itália que prometia ser uma pedreira, mas que acabou goleada.
Brasil 4 x 1 Itália. Um jogo que entrou para a história e consagrou uma geração. A Seleção de 70 é considerada por muitos o melhor time de todos os tempos. Festa no gramado e também pelas ruas do Brasil. A Gazeta, em edição extra trouxe várias páginas do feito histórico.