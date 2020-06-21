Veja como A Gazeta noticiou o tricampeonato da Seleção em 70

Capa do jornal de 22 de junho de 1970, que trazia o título da Seleção Brasileira Crédito: Cedoc/A Gazeta

Há 50 anos, o Brasil venceu a Itália por 4 a 1 na grande final da Copa do Mundo de 1970, disputada no México, e conquistou o marcante tricampeonato. Cada vitória até a conquista foi registrada nas páginas do Jornal A Gazeta. Embarque nesse pequeno túnel do tempo e veja como o título do Brasil de Pelé, Jairzinho, e do zagueiro capixaba Fontana, foi retratado naquele mágico mês de junho.

PÁGINAS DE A GAZETA DURANTE A COPA DE 70

Após o time brasileiro ser eliminado na primeira fase da Copa de 1966, a torcida esperava uma campanha melhor na Copa de 70. A Seleção chegava ao México com uma geração recheada de craques e queria fazer bonito. Pelé era a principal estrela do esquadrão comandado por Zagallo. Em seus pés estava a esperança de chegar ao tricampeonato. E logo de cara, a equipe não decepcionou. Foram três vitórias na primeira fase.

Antes da bola rolar, o clima era de confiança. Principal estrela da equipe, Pelé estava confiante que era a hora de conquistar o tricampeonato. Crédito: Cedoc/A Gazeta

Com dois gols de Jairzinho, um de Pelé e um de Rivellino, o Brasil estreou na Copa de 70 com uma bela goleada sobre a Tchecoslováquia. Começava ali o sonho do Tri Crédito: Cedoc/A Gazeta

O segundo jogo do Brasil na Copa era diante da Inglaterra, que chegava ao México como a atual campeã do mundo. Uma das equipes a serem batidas no Mundial. Mas não deu para os ingleses. Brasil 1 a 0, com gol de Jairzinho. Crédito: Cedoc/A Gazeta

Com a classificação praticamente garantida, a Seleção encarou a Romênia, na fase de grupos. Jogo em que o zagueiro capixaba Fontana foi titular. O Brasil venceu por 3 a 2 e completou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Crédito: Cedoc/A Gazeta

CONSAGRAÇÃO NOS JOGOS DECISIVOS

Após o aproveitamento de 100% na primeira fase, a Seleção embalou de vez e apresentou um futebol de entusiasmar os torcedores. Nas quartas de final, o Peru foi presa fácil. Já nas quartas, o Uruguai, algoz na Copa de 50, em pleno Maracanã, foi o fantasma a ser exorcizado. Na final, uma Itália que prometia ser uma pedreira, mas que acabou goleada.

Na semifinal, o Brasil despachou o Uruguai em um marcante 3 a 1. Na época, todo o país ainda estava engasgado com a marga derrota na final da Copa de 50, em pleno Maracanã. O triunfo exorcizou o fantasma uruguaio Crédito: Cedoc/A Gazeta

Vencer a final daria ao Brasil o privilégio de trazer a Taça Jules Rimet para a casa, já que seria a terceira conquista. Por isso o troféu se tornou objeto de desejo na época. Crédito: Cedoc/A Gazeta

Para chegar ao tri, o Brasil precisava passar pela Itália. Todos esperavam um jogo muito complicado: uma guerra. Crédito: Cedoc/A Gazeta

TRICAMPEÃO DO MUNDO

Brasil 4 x 1 Itália. Um jogo que entrou para a história e consagrou uma geração. A Seleção de 70 é considerada por muitos o melhor time de todos os tempos. Festa no gramado e também pelas ruas do Brasil. A Gazeta, em edição extra trouxe várias páginas do feito histórico.

Capa da histórica edição de A Gazeta no dia 22 de junho de 1970, um dia após a conquista do título. Crédito: Cedoc/A Gazeta

O Brasil venceu a Itália por 4 a 1. Especialistas, que esperavam um jogo duro, se surpreenderam e classificaram como o jogo mais fácil para a Seleção no Mundial. Crédito: Cedoc/A Gazeta

Após o título, o Brasil inteiro celebrava o fato da Seleção se tornar a primeira tricampeã e ter a possibilidade a levar a Taça Jules Rimet pra casa. "A taça é nossa", comemoravam os brasileiros. Crédito: Cedoc/ A Gazeta

Cada um dos 22 jogadores foram lembrados em um breve resumo sobre a participação na Copa. Crédito: Cedoc/A Gazeta

A trajetória do Brasil na Copa do Mundo durou exatamente 21 dias. A campanha vitoriosa e com 100% de aproveitamento foi lembrada no jornal. Crédito: Cedoc/A Gazeta

A Gazeta destacou como a comissão técnica foi montada para a Copa do Mundo e exaltou o técnico Zagallo, que levou a Seleção ao título. Crédito: Cedoc/A Gazeta