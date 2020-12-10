Morre Paolo Rossi, carrasco do Brasil na Copa do Mundo de 1982

Paoli Rossi foi o algoz da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 82 Crédito: Reprodução/Internet

Depois de Diego Armando Maradona e Alejandro Sabella, o mundo do futebol dá mais um adeus a um jogador que fez histórias nos gramados. Morreu nesta quarta-feira (09) Paolo Rossi, carrasco da seleção brasileira na Copa do Mundo da Espanha, em 1982. O jogador tinha 64 anos. Nascido na cidade de Prato, em Florença, ele deixa a mulher, Federica, e os três filhos: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro. As informações foram divulgadas pela imprensa italiana no final da noite.

A causa da morte, que não foi confirmada no primeiro momento, se tornou conhecida algumas horas depois. De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", o ex-jogador foi vítima de um câncer de pulmão descoberto há pouco tempo.

ENTROU PARA A HISTÓRIA

Para os italianos, Il Bambino d'Oro ("O Menino de Ouro"). Para os brasileiros, Carrasco do Sarrià. Paolo Rossi foi o grande nome da seleção da Itália na conquista do terceiro título mundial da Azzurra, em 1982. Naquela Copa, o atacante também fez história ao marcar três vezes contra a Seleção Brasileira - de Zico, Falcão e Sócrates - e encerrar o sonho do Brasil em ser campeão. Rossi faturou também a Bola de Ouro da Copa e a artilharia do Mundial em 82.

A vitória sobre a poderosa Seleção Brasileira fez a Itália e Rossi embalarem. Na semi, no Camp Nou, contra a Polônia, 2 a 0 com dois gols do camisa 20. Na final, diante da Alemanha Ocidental, no Estádio Santiago Bernabéu, Rossi abriu o caminho para a taça aos 12 do segundo tempo, marcando de cabeça após cruzamento para dentro da área. A Itália levou a melhor por 3 a 1 e faturou seu terceiro título mundial, empatando com o Brasil em número de conquistas. Era o ápice da carreira de Rossi, que ainda foi para a Copa de 1986, mas não saiu do banco por um segundo sequer - com a Itália caindo nas oitavas, para França.

No futebol italiano, Paolo Rossi defendeu a Juventus, o Vicenza, o Perugia, o Milan e o Verona. Foi na "Velha Senhora" onde ele teve mais sucesso. Conquistou a então Copa dos Campeões da Uefa, a Recopa Europeia, a Supercopa Europeia, a Copa da Itália e duas vezes o Campeonato Italiano.

No centenário da Fifa, em 2004, ele foi incluído na lista dos 125 melhores jogadores da história, em lista selecionada por especialistas da entidade. Ao lado de Ronaldo (em 2002), Rossi foi o único a, no mesmo ano, ganhar a Copa do Mundo, vencer o torneio e receber a Bola de Ouro.