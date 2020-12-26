Calculadora na mão: Fluminense tem 15% de chances de chegar à Libertadores

Tricolor espera arrancar nesta reta final e conquistar uma vaga na competição mais importante da América do Sul Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Nesta reta final de Campeonato Brasileiro , todo clube sonha em estar na luta pelo título. Mas é claro que isso não é possível. Porém, um objetivo nobre resta para alguns que não tiveram um desempenho suficiente para disputar a taça, mas também não atuaram tão mal para correr o risco de rebaixamento: uma vaga na Libertadores. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, 11 times têm chances de chegar à fase de grupos da principal competição da América do Sul, em 2021.

Tradicionalmente, o Brasileirão oferece seis vagas na competição continental: quatro já para a fase de grupos e outras duas na Pré-Libertadores. Por isso, o G-6, hoje formado por São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Grêmio e Palmeiras, é a zona onde os clubes precisam estar se quiserem garantir um lugar na Liberta. Entretanto, como o Tricolor Gaúcho e o Tricolor Paulista ainda permanecem na disputa do título da Copa do Brasil, assim como o Verdão, que também pode ser campeão da edição 2020 da Libertadores, o Campeonato Brasileiro pode ver o G-6 se transformar em G-7 ou até mesmo em um G-8, caso umas dessas equipes que estão no G-6 consigam a classificação para a Libertadores 2021 pelas outras competições.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, as chances para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2021 são as seguintes.





São Paulo: 98%

98% Flamengo: 89%

89% Atlético-MG: 68%

68% Internacional: 44%

44% Grêmio: 44%

44% Palmeiras: 30%

30% Fluminense: 15%

15% Santos: 6%

6% Corinthians: 3%

3% Ceará: 2%

2% Atlético-GO: 1%

Em breve análise ao ver os números, é possível perceber que São Paulo, Flamengo, Atlético-MG já estão praticamente garantidos na fase de grupos da Liberta. Internacional, Grêmio e Palmeiras possuem ótimas chances de carimbarem suas vagas e na pior das hipóteses devem assegurar uma vaga ao menos na Pré-Libertadores. O Fluminense é o time que mais ameaça tomar o lugar de uma das equipes que estão à sua frente, ou se garantir em um possível G-7 ou G-8. O Santos corre por fora, mas deve apostar todas as suas fichas na Libertadores deste ano, em que já está na semifinal, o que pode levar o clube a tropeços no Brasileirão. Corinthians, Ceará e Atlético-GO figuram na lista por mera questão estatística.

Com a saída de Odair Hellmann, Marcão assumiu o comando do Flu e a missão de levar o time à Libertadores Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Os possíveis G-7 e G-8 são convidativos para os clubes que estão um pouco mais atrás, o que favoreceria ao Fluminense. Dono de 15% de chances de ir à Libertadores, o Tricolor sabe que não pode perder fôlego nesta reta final. Nas 12 rodadas restantes, o time carioca vai enfrentar quatro equipes que estão na parte de cima da tabela (Flamengo, São Paulo, Atlético-MG e Santos), três que se encontram na zona intermediária (Corinthians, Ceará e Fortaleza) e cinco que lutam desesperadamente contra o rebaixamento (Bahia, Sport, Coritiba, Botafogo e Goiás). É um caminho com desafios, mas possível de ser atravessado com sucesso.