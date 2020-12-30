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Zé Ricardo rejeita a oferta do Vasco; Vanderlei Luxemburgo vira o favorito

Treinador opta por seguir sem clube. Atual e futura diretorias do Cruz-Maltino tenta preencher espaço deixado após a demissão de Ricardo Sá Pinto...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:39

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 13:39
Crédito: Zé Ricardo tem 50 jogos no Vasco, mas não aumentará a contagem. Luxa pode chegar (Arte Lance! Fotos: Divulgação
A negociação entre Vasco e Zé Ricardo foi mal sucedida. O treinador não deverá voltar a São Januário para comandar o time no final do Campeonato Brasileiro deste ano - que termina em fevereiro de 2021. Tal informação foi publicada primeiramente pelo site "Ge". Após certa surpresa com a negativa, o Cruz-Maltino, agora, tenta encontrar um novo treinador. O favorito de momento é Vanderlei Luxemburgo.Zé Ricardo recusou a investida vascaína e, pela apuração do LANCE!, o momento de transição entre gestões no clube pesou. Alexandre Campello é o presidente até a segunda quinzena de janeiro, quando Jorge Salgado assume. Neste meio tempo, junto da demissão de Ricardo Sá Pinto, o diretor executivo de futebol, Alexandre Mazzuco, foi demitido. Alexandre Pássaro chegará.
Vanderlei Luxemburgo foi o técnico que comandou o Vasco na campanha de recuperação e que resultou na fuga da degola até antes da última rodada no ano passado. O último trabalho dele foi no Palmeiras, nesta temporada.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O próximo desafio do Vasco é contra o Atlético-GO. A partida será no dia 7 de janeiro, em Goiânia.
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