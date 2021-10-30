euconfionapf! E você também pode confiar!

Uma pesquisa realizada recentemente pela Genial Investimentos, em parceria com a Quaest Consultoria, apontou a Polícia Federal como a entidade mais bem avaliada do país. Para 64% das pessoas entrevistadas, a PF realiza um trabalho positivo para o Brasil . Em 2020, o Instituto de Democracia também realizou pesquisa semelhante e o resultado foi o mesmo: a PF é a instituição mais respeitada e com maior credibilidade entre os brasileiros.

A confiança depositada na PF enche de orgulho e de responsabilidade todos nós, policiais federais. Cada operação policial deflagrada em todo canto desse Brasilzão ajuda a manter acesa a chama da esperança em dias melhores, com menos corrupção e menos violência.

Aqui no Espírito Santo , os homens e mulheres que compõem a PF têm trabalhado muito duro para combater a corrupção e os outros crimes que também são atribuições da Polícia Federal. Os resultados do empenho de cada servidor da família federal podem ser notados pela sociedade capixaba. Vale um breve retrospecto dos principais trabalhos dos últimos tempos.

Para não me alongar demais, vou considerar como marco temporal o mês de agosto/2021 (momento em que tomei posse como superintendente) . De lá para cá, muita coisa foi feita pela PF capixaba. Uma das primeiras ações que merecem ser citadas é o planejamento estratégico realizado para os próximos 3 anos da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo.

Uma reunião realizada com todos os servidores, e posteriormente outra realizada com as chefias, estabeleceram as diretrizes e prioridades da Superintendência. O combate incansável à corrupção e à criminalidade violenta foram estabelecidos como a principal missão da PF em solo capixaba (a exemplo do que ocorre nacionalmente).

Os resultados de diretrizes claras e direcionamento de recursos para as prioridades estabelecidas já podem ser notados e mensurados. Para fazer frente à criminalidade violenta, criamos uma Força-Tarefa de Segurança Pública que começará a operar nos próximos dias. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal de Vitória e Guarda Civil Municipal de Vila Velha trabalharão unidas, operando em conjunto para contribuir com a redução da criminalidade. Além disso, uma série de trabalhos de relevo vem sendo realizada.

No dia 10/08, deflagramos a Operação Párvulo, que colocou 19 traficantes de drogas atrás das grades. Foram 19 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão cumpridos nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. No dia 10/09, mais uma pancada no tráfico de drogas. Num trabalho que contou com a parceria da Polícia Militar, prendemos 3 traficantes e apreendemos 5 armas e 80kg de drogas.

Com especial atenção aos crimes que envolvem o desvio de recursos públicos, deflagramos, no dia 28/09, a Operação Minucius, que colocou atrás das grades o prefeito de São Mateus e outros suspeitos de integrarem uma organização criminosa que teria fraudado licitações e desviado dinheiro público.

Focando os crimes de colarinho branco, deflagramos no dia 01/10 as operações Escape e Sumidouro . Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de enviar, ilegalmente, mais de 1 bilhão de reais para o exterior.

Empresa no bairro Jabour, em Vitória, foi alvo das operações Escape e Sumidouro da Polícia Federal por envolvimento em lavagem de dinheiro Crédito: Fernando Madeira

Nos dias 21 e 22/10 realizamos outras três ações de grande importância para a segurança pública. Dia 21 localizamos e prendemos, com o apoio da PF de Campos dos Goitacazes/RJ, a traficante conhecida como “Bilzinha”, uma das últimas integrantes da quadrilha de “Robocop”, criminoso violento que aterrorizou o Norte do Espírito Santo (e que já havia sido preso pela PF em junho deste ano, no Estado de Goiás). No dia 22/10 prendemos um servidor da Caixa Econômica Federal em flagrante , quando inseria dados falsos nos sistemas do banco, objetivando desviar recursos do auxílio emergencial. No mesmo dia, prendemos um foragido da justiça baiana que estava no Aeroporto de Vitória.

Todas essas ações fizeram com que a produtividade operacional da PF no Espírito Santo desse um salto considerável. Nacionalmente, saímos da vigésima posição e passamos a ser a sétima Superintendência mais produtiva do país.