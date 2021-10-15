PF cumpre mandados contra contrabando de aranhas via Correios no ES

Aranhas estavam acondicionadas em recipientes do tipo aquário Crédito: Divulgação/PF

quatro mandados de busca e apreensão, sendo três na Polícia Federal , por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente e com o apoio de servidores do Ibama, deflagrou na manhã desta sexta-feira (15) a segunda etapa da Operação Thera. Os policiais cumprem, sendo três na Grande Vitória e um na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

O objetivo da ação, segundo a PF, é cumprir as ordens judiciais e obter mais elementos de prova para desmantelar associação criminosa dedicada a cometer crimes contra a fauna, principalmente reprimir a aquisição e venda de animais silvestres, em especial aracnídeos (aranhas), em condições inadequadas e provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização de órgão competente.

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De acordo com as investigações em curso e o resultado da primeira fase, para realizarem os crimes, os suspeitos enviavam os animais indevidamente pelos serviços de SEDEX dos Correios , aos destinatários nacionais. Para conseguir identificar os envolvidos no Estado e também no Rio, a PF contou com a colaboração da Coordenação de Segurança dos Correios.

CRIMES INVESTIGADOS

Os suspeitos poderão responder pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e crimes contra à fauna (art.29 e art. 32 da lei 9605/98).

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, explicou, em vídeo, como os criminosos despachavam os animais por meio do serviço postal para os compradores.

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"Eles mandavam filhotes de aranhas (tarântulas) pelos dentro de pequenos tubos e utilizavam os Correios para dificultar a ação das polícias e autoridades", explicou Ricas.

O delegado da PF ainda detalhou que o tráfico de animais silvestres é uma ação criminosa altamente lucrativa e que também serve de mecanismo para lavagem de dinheiro proveniente do comércio de drogas e armas.

Aranhas estavam acondicionadas em recipientes do tipo aquário

O nome se dá operação (Thera) se dá em razão da família das espécies de aranhas (tarântulas) majoritariamente comercializada pelo grupo criminoso, Theraphosidae.

Além de crime, o tráfico de animais silvestres é uma ameaça destrutiva para as espécies de animais e para a preservação da biodiversidade brasileira. A ação é considerada a terceira maior atividade ilícita do mundo.