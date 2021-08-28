Como o modelo de força-tarefa pode revolucionar a segurança pública capixaba

Polícia Federal em atuação Crédito: Divulgação/ PF AM

O termo força-tarefa foi utilizado, inicialmente, pela Marinha dos Estados Unidos , durante a Segunda Guerra Mundial. A estratégia pretendia organizar o ajuntamento de várias forças navais temporárias, de forma a aumentar a flexibilidade e a efetividade das tropas.

Posteriormente, o conceito criado pela Marinha passou a ser adotado pelo Exército e, também, no meio civil, para designar equipes ou grupos destinados a cumprir uma missão específica. Em razão de sua efetividade, várias agências de segurança passaram a adotar o modelo de força-tarefa nos EUA.

A título de exemplo, vale citarmos a EPIC (El Paso Intelligence Center). Criada em 1974 e administrada pela DEA (Drugs Enforcement Administration), a estrutura se localiza em El Paso/TX, na fronteira com o México, e conta com a participação de 21 instituições e países trabalhando em conjunto. Entre os objetivos principais, estão oferecer suporte tático, operacional e inteligência estratégica aos órgãos federais, estaduais, municipais e, até mesmo, a outros países. A própria Polícia Federal conta com uma cadeira na EPIC, o que viabiliza um intenso e célere intercâmbio de informações.

Outro exemplo que merece ser citado, pois também conta com representação da Polícia Federal do Brasil, é o NTC (National Targeting Center). Situada na região de Washington DC e administrada pela CBP (Customs and Boarder Protection), a força-tarefa, que foi criada após o atentado de 11 de Setembro, controla todo o fluxo de cargas e pessoas que ofereçam algum tipo de risco à segurança americana. São centenas de profissionais, de diversas instituições e países trabalhando em conjunto, trocando informações e trazendo excepcionais resultados para a segurança dos EUA e dos países parceiros.

Diante de tal cenário e cientes de que a segurança pública é, nos termos do artigo 144 da Constituição, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, estamos propondo, aqui no Espírito Santo , a criação de uma força-tarefa para combater o tráfico de armas e drogas e, por consequência, os crimes violentos.

A idéia se baseia em experiências bem-sucedidas no Brasil e em outros lugares do mundo, notadamente, nos EUA, onde o conceito de força-tarefa é amplamente utilizado para se atacar problemas complexos com maior eficiência e flexibilidade.

Coordenada e totalmente custeada pela Polícia Federal, a força-tarefa proposta pretende contar com a presença da própria PF, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal (Sistema Prisional) e das Guardas Civis de Vitória e Vila Velha. A estrutura abrigará cerca de 30 agentes, de todas as forças, trabalhando ininterruptamente, trocando informações, realizando investigações, apreensões e prisões de criminosos no Espírito Santo.