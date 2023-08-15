Desconstrução do racismo é uma possibilidade real?

Professor Dr. Gustavo Forde Crédito: Fernando Madeira

O racismo pode e deve acabar, e precisa ser enfrentado com coragem, para que nossa humanidade encontre espaço para se desenvolver de forma plena e a dignidade humana seja um valor respeitado sobre o qual não se contemporize e não se transija jamais.

Racismo é crime e assim deve ser tratado. Não se pode tergiversar sobre ele e nem perpetuá-lo por inércia judicial ou condescendência cultural. A cultura que deve prevalecer é a cultura da intolerância com o intolerável e o racismo é intolerável.

É necessário refletir com seriedade e compromisso civilizatório sobre a ideia de que tudo aquilo que foi construído pode ser desconstruído, por mais que seja difícil ou aparentemente impossível. Se o racismo é fruto de uma construção histórica ele pode ser desconstruído.

É necessário transformar o discurso antirracista em prática antirracista, e foi isso que fez com maestria a juíza Gisele Oliveira em uma decisão emblemática, sensível, histórica e magistral.

O intolerável racismo precisa ser objeto de nossos mais radicais compromissos de vida. Ele macula e desabona nossa humanidade, nos tornando menores do que somos e do que podemos ser.

A estratégia argumentativa sustentada em norma que diferenciava injúria racial e racismo serviu para perpetuar uma cultura injusta, permitindo que toda a humanidade continuasse a ser objeto desse tipo de ataque sem que houvesse penalização pela conduta criminosa tipificada como racismo.

Supremo Tribunal Federal ao deixar assentado, em decisão recente, que a injúria racial é uma espécie de racismo, sendo, portanto, também imprescritível, serviu como baliza para que essa tradição discursiva argumentativa seja desconstituída.

A decisão da magistrada capixaba, histórica por sua ruptura com a tradição argumentativa, se revela uma aula sobre Direitos Humanos e sua necessária proteção universal, tal qual estabeleceu em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A decisão se fundamenta de forma clara e direta em todos os dispositivos normativos nacionais e internacionais, quais sejam, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e a própria Constituição Federal, respeitando e destacando a relevância do Sistema Multinível de Proteção dos Direitos Humanos e deixando evidenciada a importância de que magistrados tenham uma formação rigorosa não apenas de cunho dogmático, mas, sobretudo, social e acadêmico.

Necessário registrar que a primorosa peça elaborada por Elisângela Leite Melo, advogada da vítima, que atuou como assistente de acusação no processo, também caminha no mesmo sentido, representando um importante documento a ser utilizado não apenas como peça jurídica a servir de modelo aos juristas, mas, sobretudo, como paradigma a ser ensinado nos cursos de Direito de nosso país.

Importante ainda destacar que tanto a peça elaborada pela advogada quanto a sentença prolatada pela juíza nesse histórico processo refletem a dedicação aos estudos acadêmicos de duas mulheres comprometidas com os Direitos Humanos Fundamentais, em processo de titulação em curso de mestrado.