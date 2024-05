Seu pet tem alergia? Veja 7 itens hipoalergênicos indicados

Cuide da saúde do seu pet com produtos recomendados. Crédito: Divulgação

O seu animal de estimação com certeza traz muita alegria e tem o poder de mudar completamente seu dia e sua rotina. Seja ao ouvir as patinhas pelo chão, escutar latidos ou miados na hora de comer ou pelo simples fato de estar ao seu lado em todos os momentos. Por isso, uma forma de retribuir o carinho e ter cuidado com seu pet, seja ele um cachorro ou gato, é justamente evitando desconfortos e doenças relacionadas a alergias. Nesse sentido, vamos explorar o mundo dos produtos hipoalergênicos para pets, desde o que são até como escolhê-los e quais raças tendem a ter mais alergias.

O que são produtos hipoalergênicos?

Ideais para pets que apresentam sintomas alérgicos ou predisposições genéticas, os produtos hipoalergênicos são aqueles formulados com o objetivo de minimizar o risco de causar reações alérgicas em animais de estimação e seus tutores. Feitos tendo em mente principalmente peles sensíveis, de forma que dispensam substâncias que tendem a gerar mais reações, como perfume e corantes. Podem vir na forma de shampoos, condicionadores, pomadas, tapetes ou outros itens.

Quais são os sinais de alergia no meu pet?

O seu pet pode até não 'falar', mas com certeza ele expressa sinais do que precisa e por isso, todo dono deve ficar atento. Os principais sinais de alergia em pets referem-se a coceira intensa, vermelhidão e descamação, com uma atenção extra a presença de caspas e lesões. Outros sinais que podem estar relacionados a essa causa são problemas digestivos e infecções de ouvido. Se o seu pet apresentar este tipo de quadro, não hesite em contar com a ajuda de um profissional.

Dicas de prevenção

01 Se atente a limpeza da casa Esse tópico chama a atenção para dois pontos: o primeiro, para limpar e aspirar a casa com regularidade para evitar poeira, acumulo de pelos e presença de ácaros; o segundo, para se atentar aos produtos utilizados na limpeza da casa, uma vez que aqueles com cheiro muito forte ou muita presença de corantes pode impactar na saúde do seu pet. 02 Se possível, opte por rações de qualidade Rações de qualidade normalmente tem uma maior atenção a questões como fortalecimento do sistema imunológico do seu pet e prevenção de reações alérgicas. 03 Mantenha os medicamentos e vacinas em dia Além de prevenir diversas doenças, também podem ser o ponto-chave para passar longe das dermatites e até parasitas. 04 Se preocupe com a hidratação do seu pet Essa entra como uma dica para fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças. Sabemos que especialmente no caso dos gatinhos, não é algo fácil de ser seguido, mas é importante incentivar o hábito através de bebedouros ou fontes que estimulem o gato a beber água.

Quais raças tendem a ter mais alergias?

Não é uma regra, mas no geral, raças com pelos mais longos tendem a ter mais alergias. Algumas que mais comumente apresentam reações são gatos persas e cachorros shih-tzu, maltês, lhasa apso e yorkshire.

Produtos recomendados

ROYAL CANIN Ração Royal Canin Veterinary Hypoallergenic

Garanta o bem-estar do seu pet. Crédito: Divulgação

Uma excelente opção para cães de pequeno porte, pesando menos de 10 kg, que sofrem de sensibilidades alimentares. Formulada com uma fonte de proteína altamente digestível, esta ração é ideal para reduzir alergias e melhorar a saúde geral do seu pet. Além disso, contém nutrientes específicos que auxiliam na manutenção da saúde dental, proporcionando um cuidado completo e equilibrado para o seu amigo de quatro patas.

Shampoo Micelar para Pele Alérgica K-Treat Soft Care 300 ml

Confira itens hipoalergênicos. Crédito: Divulgação

A solução ideal para a higiene semanal de cães e gatos com peles sensíveis ou alérgicas. Com pH balanceado e livre de sulfatos e parabenos, este shampoo proporciona uma limpeza suave e eficaz, sem agredir a pele delicada do seu pet. Sua fórmula contém extrato de mentha piperita, que oferece alívio imediato e um efeito refrescante prolongado, garantindo o conforto do seu animal de estimação.

Shampoo De Pêlos Para Câes E Gatos Pele Sensível 500 Ml

Transforme a saúde do seu pet. Crédito: Divulgação

Desenvolvido para cães e gatos de todas as idades e tipos de pelagem, o Sanol Dog Shampoo é ideal para animais com pele sensível. Sua formulação especial promove uma limpeza profunda, removendo odores indesejáveis enquanto nutre e hidrata os pelos. Além disso, este shampoo protege a pelagem, a deixando macia e brilhante.

Premier Pet Ração Gatos Castrados 6 Meses a 6 Anos Ambientes Internos Salmão - 1,5kg

Seu pet merece o melhor cuidado. Crédito: Divulgação

Formulado para gatos castrados entre 6 meses e 6 anos de idade, essa é uma ração premium hipoalergênica indicada pelo Clube. Com salmão como principal ingrediente, ela promove a manutenção do peso ideal e a saúde do trato urinário. A combinação de ingredientes de alta qualidade e naturais, aliada a ausência de corantes e aromatizantes artificiais, reduz o odor e volume das fezes proporcionando uma vida mais saudável e equilibrada para seu gato.

Ração Royal Canin Veterinary Hypoallergenic

Encontre os produtos ideais para manter seu pet livre de alergias. Crédito: Divulgação

Formulada com proteínas hidrolisadas para reduzir sensibilidades alimentares. Ideal para gatos com alergias, esta ração oferece uma fonte de proteína altamente digestível, além de um aporte extra de ácidos graxos ômega 3. Pode ser oferecida seca ou reidratada, conforme a recomendação do veterinário, garantindo uma transição suave e um cuidado contínuo com a saúde do seu felino, independentemente do tamanho da raça.

Shampoo Hipoalergênico Vet+20 500 ml

Invista em shampoos hipoalergênicos. Crédito: Divulgação

Para peles sensíveis, e com pH neutro, e zero corantes, parabenos e perfume, é ideal também para filhotes e pets idosos. Este shampoo promove uma limpeza segura sem agredir a pelagem, deixando o pelo macio e sedoso. É uma excelente escolha para manter a higiene e saúde do seu pet, proporcionando um cuidado delicado e eficaz.

Ração Premier Nutrição Clínica Cães Hipoalergênico Raças Pequenas 2 kg

Obtenha o melhor para o seu pet. Crédito: Divulgação

Para cães pequenos, é especialmente formulada para promover a saúde da pele, contendo altos níveis de ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e zinco. Esta ração hipoalergênica auxilia no tratamento de reações adversas aos alimentos, sendo feita com ingredientes de alta digestibilidade. É uma opção ideal para donos que buscam um alimento que ofereça cuidado especial para cães com sensibilidades alimentares.

Entenda como cuidar do seu pet da melhor maneira. Crédito: Divulgação

Cuidar da saúde dos nossos pets deve ser uma prioridade para qualquer dono. Assim, a escolha de produtos hipoalergênicos, sejam eles alimentos ou produtos de higiene, pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida dos nossos animais de estimação, especialmente aqueles que sofrem de alergias ou sensibilidades. E, para assegurar que seu pet esteja sempre com uma boa saúde e ainda economizar, não deixe de conferir os parceiros do Clube, nos quais assinantes aproveitam descontos exclusivos. Nossas indicações para o caso são: Bremen Manipulados Veterinários, com 10%OFF, Dr. Pet com até 25% de desconto e a LifePet, com 10%OFF.

A Gazeta integra o Saiba mais