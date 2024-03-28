9 dicas para escolher a guia e a coleira para o cachorro

A coleira e a guia são importantes para garantir a segurança do cachorro em passeios. Crédito: Javier Brosch | Shutterstock

O cuidado na escolha da coleira e da guia para uso durante o passeio com o cachorro é fundamental para garantir a segurança, o conforto e o bem-estar tanto do animal quanto do tutor. Esses itens não são apenas acessórios, servem como ferramentas de controle e orientação durante as caminhadas na rua. Além disso, o design e o material apropriados também garantem a segurança do pescoço e da pele do pet .

“O uso de coleiras depende do porte [do animal], comportamento e finalidade”, explica Caroline Mouco Moretti, médica veterinária clínica e sócio-administradora do Grupo Vet Popular. Por isso, a seguir, confira como escolher corretamente esses itens para o seu bichinho!

1. Tamanho e resistência

Verifique se a guia e a coleira são do tamanho certo e se são fortes o suficiente para não quebrar ou soltar caso o cachorro puxe. Isso é extremamente importante para a segurança do animal e do tutor, já que o pet pode se assustar e começar a correr, ou pode ser forte e puxar com mais força do que o esperado.

2. Material

É importante que as guias sejam feitas com materiais de alta qualidade, como nylon resistente, couro genuíno e algumas fibras sintéticas fortes. Não é recomendável escolher materiais frágeis ou que possam machucar os cachorros.

3. Tipo de fecho

Observe o tipo de fecho da coleira, dando preferência àqueles com qualidade que garantam segurança e praticidade de uso. Fechos de metal ou plástico resistente, por exemplo, são boas alternativas.

4. Coleira ou peitoral

Segundo Caroline Mouco Moretti, se o cachorro é de pequeno porte e tem comportamento tranquilo, pode-se usar a coleira. Porém, se ele é um animal mais agitado, é recomendado utilizar o peitoral, para ajudar na contenção durante os passeios e evitar machucá-lo, caso necessite de um maior controle de movimento na rua.

Existe um comprimento de guia ideal para cada passeio com o cachorro. Crédito: Monkey Business Images | Shutterstock

5. Comprimento da guia

Escolha a guia com um bom comprimento para o tipo de passeio que você costuma fazer com seu cachorro. Para caminhadas em áreas movimentadas, por exemplo, uma guia curta pode oferecer mais controle, enquanto uma longa é ideal para passeios em espaços abertos, em que o animal pode explorar com mais liberdade.

6. Conforto para o cachorro

Escolha uma coleira que seja confortável para o seu cachorro usar. Evite aquelas muito apertadas que possam causar desconforto ou machucar o pescoço do animal. Opções ajustáveis são excelentes, pois permitem adaptar o tamanho conforme a necessidade. “O mais recomendado é deixar sempre a folga de um dedo entre a coleira e o pescoço”, orienta a veterinária.

7. Visibilidade

Se você passeia à noite ou em locais com pouca iluminação, escolha uma guia e coleira que dê visibilidade. Para isso, prefira modelos com faixas reflexivas ou com cores vivas que sirvam para tornar o seu animal mais visível para os outros pedestres e motoristas.

8. Facilidade de limpeza

Escolha guias e coleiras que sejam fáceis de limpar e se mantenham higienizadas com praticidade. Materiais como nylon e couro sintético costumam ser mais fácil de limpar, necessitando apenas, em muitas vezes, de um pano úmido para remover sujeiras leves.

9. Compatibilidade com acessórios