Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • 10 itens para comprar antes de adotar um gato
Mundo pet

10 itens para comprar antes de adotar um gato

De escova a comedouros, veja como criar um ambiente acolhedor e preparado para receber seu novo companheiro felino
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Março de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Os itens para gatos facilitam o dia a dia e garantem bem-estar aos felinos Crédito: GoodStudio | Shutterstock
Adotar um gato é uma experiência incrivelmente enriquecedora, proporcionando benefícios tanto para o tutor quanto para o felino. Esses animais são conhecidos por sua capacidade de estabelecer vínculos afetivos profundos e trazer alegria ao ambiente doméstico.
No entanto, para garantir que a transição para o novo lar seja tranquila e que as necessidades do gato sejam atendidas, é essencial que o tutor se prepare devidamente. Conforme explica a veterinária Fernanda Ambrosino, é necessário determinar um local para o pet dormir, um espaço para ele se alimentar e um para as necessidades fisiológicas.  
Além disso, é importante que o tutor tenha alguns itens básicos para receber o novo animal de estimação. Abaixo, veja uma lista com os principais.

1. Caixa de areia e substrato

Garanta uma caixa de areia adequada ao tamanho do gato , juntamente a um substrato absorvente. Manter uma área limpa e confortável para que o animal faça suas necessidades é vital para seu bem-estar e higiene.

2. Comedouros e bebedouros

Proporcione tigelas para comida e água de fácil acesso. Comedouros elevados ajudam a prevenir problemas de coluna, enquanto um bebedouro fresco incentiva a hidratação constante, essencial para a saúde do gato.

3. Brinquedos interativos

Estimule a atividade física e mental do gato com uma variedade de brinquedos . Bolas, varinhas com penas e brinquedos que dispensam petiscos são ótimas opções para mantê-lo entretido.

4. Cama confortável

Ofereça um local acolhedor para o gato descansar. Uma cama macia ou almofada em um local tranquilo proporciona conforto e segurança, especialmente nos momentos de descanso.

5. Coleira e identificação

Mesmo gatos que ficam predominantemente dentro de casa podem se beneficiar de uma coleira com identificação. Isso é crucial para garantir sua segurança em caso de fuga acidental.
Imagem Edicase Brasil
Os arranhadores são importantes aliados dos gatos e dos humanos, principalmente quando se trata de proteger móveis  Crédito: New Africa | Shutterstock

6. Arranhadores

Gatos adoram afiar suas garras, e um arranhador adequado é essencial para evitar danos em móveis. Por isso, opte por modelos que ofereçam diferentes texturas para atender às preferências do felino.

7. Escova para pelagem

Dependendo da raça, os gatos podem precisar de cuidados frequentes com a pelagem. Uma escova apropriada ajuda a evitar nós, reduz a queda de pelos e proporciona momentos agradáveis de escovação.

8. Caixa de transporte segura 

Uma caixa de transporte resistente e segura é essencial para viagens ao veterinário e situações de emergência. Ela deve ser espaçosa e confortável para garantir que o gato se sinta protegido durante o transporte. 

9. Ração de qualidade

Escolha uma ração balanceada e de alta qualidade, adequada à idade, tamanho e necessidades específicas do gato. A nutrição é fundamental para a saúde e vitalidade do animal.
Gato se alimentando com ração
Ração de qualidade é fundamental Crédito: Shutterstock
“Os filhotes devem ser alimentados com ração para filhotes, preferencialmente de categoria superpremium, que são alimentos completos, e não devem ser suplementados com outros produtos”, explica a veterinária Jade Petronilho.

10. Áreas de esconderijo e exploração

Gatos adoram ter lugares para se esconder e explorar. Forneça prateleiras ou pequenos esconderijos para que eles possam se sentir seguros e exercitar seu comportamento natural de caça.

Veja Também

Cães e gatos vão ajudar na ressocialização de detentos em presídios

10 raças de gato mais caras do mundo

Concurso elege o gato SRD mais bonito do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mundo Animal Pets Gato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados