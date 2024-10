Dia das Crianças: Os melhores games e consoles para presentear

Saiba quais jogos estão em alta com a garotada e confira a classificação indicativa de cada um. Crédito: Divulgação

O Dia das Crianças é a ocasião perfeita para presentear os pequenos com jogos que proporcionem momentos inesquecíveis e muita diversão. Além do entretenimento, os games têm o potencial de desenvolver habilidades importantes. Segundo Vera Carpenter, terapeuta integrativa, eles ajudam a melhorar o raciocínio, o pensamento estratégico e até mesmo a autoimagem das crianças, contribuindo para a formação de “um adulto mais seguro e capaz de dar respostas assertivas para as intempéries da vida”.

Para ajudar na missão de escolher jogos mais indicados, preparamos um guia com as melhores opções de games e consoles, incluindo PS5, Nintendo Switch e Xbox. Confira:

Qual console escolher?

Antes de mergulhar no universo dos jogos, é importante considerar qual console será o mais adequado para a criança. Cada um oferece uma proposta diferente e possui um catálogo específico:

PlayStation 5 (PS5)

O PS5 apresenta um design moderno e tem um ótimo desempenho em 4K. Ele proporciona gráficos avançados, jogabilidade fluida e experiências imersivas. Em geral, indicado para crianças mais velhas e adolescentes, com títulos que variam entre aventura, ação e esportes.

Nintendo Switch

O console da Nintendo é conhecido por sua portabilidade e flexibilidade, permitindo que o jogador se divirta tanto na TV quanto no modo portátil. Possui um foco maior em jogos para todas as idades.

Xbox Series X/S

O Xbox Series X é famoso por ter um dos melhores desempenhos atualmente, enquanto o que mais se destaca no Xbox Series S é seu custo-benefício. Além de ter compatibilidade com jogos das gerações anteriores, o Xbox também oferece diversas opções para o público infantil e juvenil, incluindo aventuras e games de construção criativa.

Jogos em alta para PS5

Astro bot

Esse é um jogo de plataforma e aventura que encanta por sua criatividade, de forma que estimula a criança a explorar novos mundos. Lançado em 2024, desenvolvido pela Team Asobi e publicado pela Sony Interactive Entertainment, o game apresenta gráficos vibrantes e jogabilidade intuitiva, combinando desafios leves e muita diversão.

Ele permite que o jogador sinta-se dentro da ação, explorando mais de 6 galáxias e 80 níveis. Além disso, sua classificação indicativa é livre.

EA Sports FC 25

Para as crianças e adolescentes apaixonados por futebol, EA Sports FC 25 é uma ótima escolha. Este título de simulação esportiva, lançado em 2024 pela Eletronic Arts, marca a nova fase da antiga franquia FIFA, prometendo partidas ainda mais dinâmicas. Com um foco na autenticidade e gráficos de última geração, o jogo permite que os fãs montem os melhores times, se vejam num campeonato mundial e ainda joguem com amigos.

O jogo tem classificação indicativa livre, o que o torna uma excelente opção para presentear crianças que adoram esportes e para aprimorar habilidades estratégicas e de coordenação motora.

Avatar: Frontiers of Pandora

Se a ideia é presentear com um jogo de aventura épico, Avatar: Frontiers of Pandora é uma opção imperdível. Lançado em 2023, o título transporta os jogadores para o universo de Pandora, explorando um mundo aberto com paisagens deslumbrantes, fauna exótica e muitos mistérios.

No papel de um guerreiro Na’vi, os jogadores enfrentam desafios de sobrevivência e combate enquanto descobrem a verdadeira beleza do planeta. Classificação indicativa: 14 anos.

Dragon Ball: Sparking! Zero - Day One Edition

Baseado no universo icônico de Dragon Ball, Dragon Ball: Sparking! Zero - Day One Edition é um jogo de luta e ação que promete combinar batalhas intensas com a nostalgia de uma das franquias mais amadas pelos fãs. Disponível para pré-venda, o jogo será lançado no dia 11 de Outubro, com gráficos atualizados e mecânicas aprimoradas, além de um extenso elenco de personagens. Com classificação indicativa para maiores de 12 anos, é uma ótima opção para divertir adultos e crianças.

Elden Ring - Shadow of the Erdtree - PlayStation 5

Para os adolescentes que buscam desafios maiores, Elden Ring - Shadow of the Erdtree é um presente que impressiona. Este jogo de RPG e ação lançado em 2024 é a aguardada expansão do premiado Elden Ring.

Ele transporta os jogadores para novas áreas repletas de criaturas fantásticas, chefes desafiadores e histórias profundas. O título possui classificação indicativa para maiores de 16 anos, sendo recomendado para jovens que gostam de jogos com forte ênfase em exploração e combate estratégico.

Melhores Jogos para Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Para quem quer incentivar a imaginação e a aventura, essa é uma excelente escolha, que tem estado em alta nas plataformas. Neste recente lançamento de ação e aventura, os jogadores acompanham a Princesa Zelda em uma nova jornada para salvar Hyrule de uma antiga ameaça.

Com mecânicas de exploração, resolução de quebra-cabeças e batalhas épicas, o game combina narrativa profunda com um visual encantador, ideal para crianças e adolescentes. Classificação indicativa livre.

Super Mario Bros Wonder

O jogo traz o carismático encanador Mario e sua turma em mais uma aventura cheia de cores e diversão. Neste jogo de plataforma, lançado em 2023 para Nintendo Switch, os jogadores exploram novos mundos com mecânicas inovadoras e interações surpreendentes.

A novidade deste título é o “Wonder Flower”, que transforma cada fase de maneiras inesperadas, criando desafios e segredos únicos. Com classificação indicativa livre, é um ótimo presente para crianças de todas as idades, permitindo jogabilidade cooperativa para até quatro pessoas, ideal para diversão em família.

Kirby and the Forgotten Land

Este é um jogo de ação e plataforma estrelado pelo adorável herói rosa Kirby. Lançado em 2022 para Nintendo Switch, o título coloca o personagem em um mundo pós-apocalíptico cheio de mistérios para serem desvendados e habilidades para serem absorvidas.

As crianças vão adorar a mecânica de “boca cheia”, que permite que Kirby engula objetos como carros e máquinas para se transformar e resolver quebra-cabeças. Com uma classificação indicativa livre, é um presente cativante para jovens que gostam de explorar e se surpreender.

Pokémon Legends: Arceus

Para fãs de Pokémon, Pokémon Legends: Arceus é um presente inesquecível. Lançado em 2022 para Nintendo Switch, este RPG de ação transporta os jogadores para a antiga região de Hisui, onde eles devem capturar, treinar e estudar Pokémon para completar o primeiro Pokédex.

Com um mundo aberto cheio de biomas variados e missões desafiadoras, o jogo permite uma experiência multijogador envolvente. Possui classificação indicativa livre, sendo uma ótima escolha para crianças que adoram capturar, colecionar e explorar.

Melhores Jogos para Xbox Series X/S

Minecraft Legends - Edição Deluxe

Como uma variação do icônico jogo de construção e sobrevivência, esta versão traz um toque de estratégia em tempo real. Lançado em 2023, o jogo desafia os jogadores a defender seu mundo contra invasores em batalhas táticas.

A Edição Deluxe inclui itens cosméticos exclusivos, que tornam a aventura ainda mais divertida. Tem classificação indicativa de 10 anos e estimula o raciocínio e criação de estratégia, além de poder ser jogado tanto no modo solo quanto cooperativo.

Dragon Ball: The Breakers - Edição Especial

Para os fãs do universo Dragon Ball, Dragon Ball: The Breakers - Edição Especial é uma opção diferenciada. Lançado em 2022, este jogo de ação multiplayer assimétrico coloca os jogadores no papel de personagens comuns tentando escapar de vilões icônicos, como Freeza e Cell. A dinâmica de 7 contra 1 cria tensão e adrenalina.

Com classificação indicativa para maiores de 12 anos, é uma boa pedida para quem adora a franquia e quer uma experiência de jogo cooperativa e competitiva.

Minecraft Dungeons - Hero Edition

Este jogo leva os jogadores a um universo de aventura e exploração, combinando o estilo visual de Minecraft com a ação frenética dos jogos de dungeon crawler. Lançado em 2020, a Hero Edition inclui DLCs e novos personagens, oferecendo mais conteúdo e desafios.

Com um sistema de combate intuitivo e modos cooperativos para até quatro jogadores, possui classificação indicativa de 10 anos e é indicado para crianças que querem se aventurar com amigos e personalizar seus heróis em cada missão.

Lego The Movie Video Game

Esta versão traz o humor e a criatividade da franquia Lego para a tela dos consoles. Lançado em 2014, o jogo recria as aventuras de Emmet e seus amigos com o visual encantador dos blocos de montar, combinando combate, quebra-cabeças e exploração.

É uma opção de presente ideal para crianças que adoram Lego, com uma narrativa envolvente e cheia de risadas. Classificação indicativa de 10 anos, sendo perfeito para jogadores de todas as idades que querem se divertir em um mundo colorido e repleto de imaginação.

Gotham Knights BR - Deluxe Edition

Para aqueles que adoram super-heróis, Gotham Knights é uma escolha de impacto. Lançado em 2022, este RPG de ação coloca os jogadores no controle dos heróis da Bat-Família: Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Robin.

Em uma Gotham City sem Batman, os jogadores precisam enfrentar vilões clássicos e proteger a cidade. A Deluxe Edition inclui skins e conteúdos extras que tornam a experiência ainda mais imersiva. Com classificação indicativa de 16 anos, é ideal para jovens que buscam ação, narrativa envolvente e a chance de lutar contra o crime com seus heróis favoritos.

Presentear com um console ou game no Dia das Crianças é uma excelente maneira de incentivar habilidades cognitivas e emocionais. Muitos jogos ensinam paciência, resolução de problemas e até mesmo planejamento estratégico, enquanto proporcionam entretenimento de alta qualidade.

No entanto, lembre-se também de equilibrar o tempo dedicado aos jogos com outras atividades, como brincadeiras em casa e ao ar livre, que auxiliam no desenvolvimento motor e na percepção corporal. Essas experiências complementam os benefícios dos games e ajudam a criar a base para um pensamento mais estruturado e organizado.

