Como fazer escova de salão em casa gastando pouco

Quem gosta de investir em belos penteados, sabe o poder de uma escova de cabelo. . Crédito: Shutterstock

Formaturas, casamentos ou uma festa mais badalada. Ocasiões especiais pedem por looks mais caprichados. O primeiro passo, claro, sempre começa no visual. Quem gosta de investir em belos penteados, sabe o poder de uma escova de cabelo. Entretanto, se faltar tempo, investir em produtos para garantir um resultado como a de um salão em casa, pode ser uma alternativa rápida e mais econômica.

Shampoo

Tudo começa com o cabelo bem limpo. Por isso, é recomendado investir em um bom shampoo. A dica é sempre optar por produtos que deixem os fios hidratados. Depois, retire o excesso de água com uma toalha.

Secadores

Antes do secador, quem gosta de se prevenir de forma reforçada, pode adotar um protetor térmico. Já na hora de escolher por um secador, a recomendação é quanto mais potente, melhor. O bico direcionador também ajuda em um acabamento mais polido.

Escova de cabelo

Para escolher um bom modelo de escova, é preciso escolher a finalidade e conhecer o tipo de fio. Por exemplo, as redondas médias, são para fios lisos e com movimento, já a redonda grande é mais recomendada cabelos longos e lisos, enquanto os modelos de cerâmica ou de metal ajudam a modelar mais rápido.

Outros itens

Também vale a pena ficar atento e manter na lista de aquisições, itens menores que ajudam a manter tudo em ordem e garantir a qualidade do serviço, como tocas e pentes de cabelo. Vale destacar, que é sempre importante dividir o cabelo em mechas e esticá-lo da raiz até as pontas, repetindo o movimento.

Finalizador

Óleos de cabelo e sprays para hidratação podem encerrar o processo com chave de ouro. Por isso, inclua esses itens na sua lista também.

