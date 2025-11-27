Clube A Gazeta
Como fazer escova de salão em casa gastando pouco

Para eventos badalados ou apenas pela vontade de mudar os cabelos, uma boa escova pode ajudar a levantar a autoestima e poupar tempo na rotina. Veja dicas para a escova perfeita.

Vitória
Publicado em 27/11/2025 às 16h33
Quem gosta de investir em belos penteados, sabe o poder de uma escova de cabelo. . Crédito: Shutterstock

Formaturas, casamentos ou uma festa mais badalada. Ocasiões especiais pedem por looks mais caprichados. O primeiro passo, claro, sempre começa no visual. Quem gosta de investir em belos penteados, sabe o poder de uma escova de cabelo. Entretanto, se faltar tempo, investir em produtos para garantir um resultado como a de um salão em casa, pode ser uma alternativa rápida e mais econômica.

Shampoo

Tudo começa com o cabelo bem limpo. Por isso, é recomendado investir em um bom shampoo. A dica é sempre optar por produtos que deixem os fios hidratados. Depois, retire o excesso de água com uma toalha.

Kit Knut Cabelo Perfeito 1.3L Profissional Shampoo + Condicionador + Escova Mágica DewPrime

Kit Knut Cabelo Perfeito 1.3L Profissional Shampoo + Condicionador + Escova Mágica DewPrime

Secadores 

Antes do secador, quem gosta de se prevenir de forma reforçada, pode adotar um protetor térmico. Já na hora de escolher por um secador, a recomendação é quanto mais potente, melhor. O bico direcionador também ajuda em um acabamento mais polido.

Escova de cabelo

Para escolher um bom modelo de escova, é preciso escolher a finalidade e conhecer o tipo de fio. Por exemplo, as redondas médias, são para fios lisos e com movimento, já a redonda grande é mais recomendada cabelos longos e lisos, enquanto os modelos de cerâmica ou de metal ajudam a modelar mais rápido.

Escova Secadora e Alisadora Modeladora – 3 em 1 Seca, Alisa e Modela | Tecnologia Íon + Cerâmica | Resultado Salão em Casa - Super Potente 1200/1300 W

Escova Secadora e Alisadora Modeladora – 3 em 1 Seca, Alisa e Modela | Tecnologia Íon + Cerâmica | Resultado Salão em Casa - Super Potente 1200/1300 W

Escova Profissional Rosa 65mm para Modelar e Alisar Cabelos Revestimento Térmico Cabo Ergonômico Antideslizante Design Moderno para Resultados Impecáveis

Escova Profissional Rosa 65mm para Modelar e Alisar Cabelos Revestimento Térmico Cabo Ergonômico Antideslizante Design Moderno para Resultados Impecáveis

Outros itens 

Também vale a pena ficar atento e manter na lista de aquisições, itens menores que ajudam a manter tudo em ordem e garantir a qualidade do serviço, como tocas e pentes de cabelo. Vale destacar, que é sempre importante dividir o cabelo em mechas e esticá-lo da raiz até as pontas, repetindo o movimento.

Kit Escova de Cabelo e Touca Profissional - Salão de Beleza - Polvo Raquete Anti Quebras - 1Care - Prime

Kit Escova de Cabelo e Touca Profissional - Salão de Beleza - Polvo Raquete Anti Quebras - 1Care - Prime

Escova de limpeza para ferros de cachos e escovas de cabelo - remove fiapos, cabelos e resíduos - ideal para manutenção de ferramentas de estilo em casa e salão de beleza - Acessório essencial para

Escova de limpeza para ferros de cachos e escovas de cabelo - remove fiapos, cabelos e resíduos - ideal para manutenção de ferramentas de estilo em casa e salão de beleza - Acessório essencial para

Finalizador

Óleos de cabelo e sprays para hidratação podem encerrar o processo com chave de ouro. Por isso, inclua esses itens na sua lista também.

Finalizador para cabelos - TRESemmé Coat Spray Selagem Impermeabilizante - Com até 72h de selagem e 0 de frizz 180 ML

Finalizador para cabelos - TRESemmé Coat Spray Selagem Impermeabilizante - Com até 72h de selagem e 0 de frizz 180 ML

Leave-in Spray Hidratei com água de coco 250ml: Cabelo bonito é cabelo hidratado

Leave-in Spray Hidratei com água de coco 250ml: Cabelo bonito é cabelo hidratado

TRESemmé Brilho Lamelar Óleo Finalizador 60 ML

TRESemmé Brilho Lamelar Óleo Finalizador 60 ML

